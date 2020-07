El calvario de 'Forza', la niña de 4 años que lleva 4 meses con coronavirus

Para contar su historia, la madre ha preferido permanecer en el anonimato, por eso ha elegido el pseudónimo de Forza para su pequeña: "Es exactamente lo que mi hija ha demostrado". Hablamos de una niña de cuatro años afincada en la ciudad italiana de Milán que lleva dando positiva por coronavirus nada menos que 4 meses.

Tal y como explica la progenitora al Corrielle della Sera, la pequeña comenzó a mostrar síntomas alrededor del 24 de marzo, cuando Italia llevaba ya alrededor de tres semanas confinada. 'Forza' presentaba fiebre alta, dificultades para respirar... Es entonces cuando deciden llevarla a emergencias y tras examinarle los pulmones y no encontrar nada atípico, la mandan a casa sin pruebas. Como precaución propia, la madre la mantiene en aislamiento solitario durante los 14 días siguientes.

A medida que avanzaba la desescalada en Italia, la familia comienza a salir de nuevo a la calle. Hasta que el 14 de mayo, aparecen algunas manchas en las manos de la niña. "Tenía miedo, en esos días se estaba hablando del síndrome de Kawasaki relacionado con Covid en los niños", explica la madre.

Comienzan a hacerle pruebas: 'Forza' es sometida a un test de anticuerpos que dio como resultado que había pasado el coronavirus, además de otra PCR que resultó "débilmente positiva". A estas se añaden otras cuatro pruebas en apenas un mes. Los resultados eran difíciles de interpretar: débil, positivo y negativo. Según las reglas, se necesitaban 'dos negativos' en 24 horas para terminar el periodo de cuarentena. Pero la pequeña seguía sin ver la luz.

Pesadillas

El trasiego de médicos, aislamiento, etc. hacen mella en 'Forza' quien comienza a exhibir alteraciones del comportamiento. Tal y como explica su madre al rotativo italiano: ya no quiere entrar en el coche, no quiere que la toquen y comienza a tener pesadillas con 'malos médicos' y de las que se despierta gritando.

La madre decide, entonces, no someter a más pruebas a 'Forza' y recurre a las autoridades regionales competentes y a las autoridades nacionales: "Todos me han confirmado que la niña ya no es contagiosa, pero nadie se atreve a darle el alta".

A pesar de todo, la pequeña ha retomado su vida 'más o menos normal', algo que también se comunicó a las autoridades. Eso sí, vivir en este limbo hace que la niña no pueda ni inscribirse en jardines de infancia.