Francia, Portugal, EEUU... el mundo endurece las restricciones del virus.

La pandemia del virus no da tregua y varios países han anunciado nuevas medidas para bloquear su avance durante las últimas horas. El último fue Francia, donde el presidente Emmanuel Macron ha informado de que el país solicitará a partir del domingo por la noche una prueba negativa de PCR con una validez de menos de 72 horas a los viajeros europeos que quieran acceder al país.

La medida excluirá los "viajes imprescindibles", según ha informado un comunicado del Elíseo expedido tras la cumbre, así como "a los trabajadores fronterizos y el transporte terrestre". En la cumbre de este jueves, los miembros de la Unión Europea han acordado que seguirán discutiendo en los próximos días cómo restringir aún más los viajes considerados "no esenciales" dentro de la Unión Europea para atajar la propagación de nuevas variantes del coronavirus. No obstante, lo harán con el compromiso de no cerrar las fronteras interiores para no dañar el mercado interior y proteger la economía.

Por su parte, el primer ministro portugués, Antonio Costa, ha anunciado que a partir del sábado se suspende la comunicación aérea con Reino Unido para frenar la propagación de la nueva variante británica del coronavirus. De esta manera, ningún vuelo partirá desde Portugal hacia el Reino Unido, y viceversa, una medida con la que se pretende "reducir el riesgo de transmisión de esta variante" y que ya han adoptado la mayoría de países del mundo.

Según las cifras "especialmente dramáticas" detalladas por Costa, tras registrar 13.544 nuevos contagios este jueves y un nuevo récord de fallecidos, la cepa británica de la Covid-19 representa actualmente el 20 por ciento de las nuevas infecciones. La semana pasada representaba un 8 por ciento.

Del otro lado del continente, Estados Unidos exigirá a las personas que viajen al país una prueba negativa de Covid-19 y guardar cuarentena, según ha anunciado el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, en la presentación de su plan para abordar la pandemia en la nación norteamericana. En este marco, Biden ha firmado órdenes ejecutivas para mantener a los trabajadores seguros de la pandemia, ampliar el acceso a los cuidados y tratamientos contra el virus y para promover que los viajes hacia Estados Unidos sean seguros.