92 detenidos en las protestas a favor de los derechos de los migrantes en París

La Policía de Francia ha detenido a 92 personas que formaban parte de una manifestación en favor de los derechos de las personas migrantes, según ha informado este sábado la Prefectura del cuerpo en París a través de su cuenta de Twitter.

Miles de personas han participado en la marcha, que no había recibido la autorización oficial por parte de las autoridades debido a su intento por controlar las grandes reuniones de personas para control los contagios de coronavirus.

Hasta el momento, no se permiten las reuniones de más de diez personas en el país. Según ha informado la emisora Franceinfo, las agentes han utilizado gas lacrimógeno para intentar disuadir la protesta.

Marche des solidarités en cours à Paris pour la régularisation des sans papiers.



Devant la forte mobilisation, le cortège s’élance malgré l’intervention des forces de l’ordre pour interdire le départ des manifestants (regroupement + de 10). pic.twitter.com/gtp8TeMBDh — Remy Buisine (@RemyBuisine) May 30, 2020

Los manifestantes salieron este sábado a las calles de París para pedir de forma masiva su regularización y además, reclamaron el cierre de los centros de internamiento de extranjeros. La marcha comenzó en las céntricas plazas de Madeleine y de Ópera y finalizó en la de la República, donde las fuerzas del orden, que rodearon todos los accesos, la acabaron disolviendo con gases lacrimógenos.

"Todo lo que queremos son papeles para trabajar", contó a EFE Oumar, maliense de 34 años que llegó a la capital francesa hace diez y que desde entonces ha trabajado "unas veces sí y otras no" en la construcción. Como él, tampoco tiene su situación regularizada Samba, senegalés que llegó a Francia en febrero tras haber alcanzado la costa española en patera y que todavía no habla bien francés. En su país trabajaba en la agricultura y en París, añade, todavía no ha encontrado un empleo y duerme en la calle.

Protestas impulsadas por más de 190 asociaciones

"Para ese colectivo, la crisis sanitaria actual se está convirtiendo en una verdadera bomba sanitaria", indican los organizadores en su convocatoria, que se mantuvo a pesar de no haber sido autorizada por la Prefectura de Policía. La protesta fue impulsada por más de 190 asociaciones humanitarias y de derechos civiles.

Su llamamiento recalca que la única forma de mitigar el problema es su regularización "incondicional", la distribución masivas de mascarillas, guantes y gel en los albergues o el aislamiento de las personas contagiadas con coronavirus "en lugares decentes".

Entre las organizaciones que apoyaron la protesta estuvieron la Liga de Derechos Humanos (LDH), asociaciones como Attac y sindicatos como Solidaires. A su juicio, "esas exigencias, que en el pasado eran cuestión de justicia e igualdad, son hoy una imperiosa necesidad sanitaria, sin la cual cualquier discurso contra la propagación del coronavirus es inútil".