Polonia rechaza nuevas negociaciones con la UE para desbloquear las ayudas. 

El presidente de Polonia, Andrzej Duda, ha descartado la apertura de nuevas vías de negociación con la Unión Europa para recibir 35.000 millones de euros en ayuda por la pandemia, paralizados por el conflicto con Bruselas sobre el proceso de reforma judicial en el país. "Me parece que cualquier intento adicional de contentar a la otra parte no va a dar resultado", ha declarado Duda en entrevista con el magacín 'Sezi', que será publicada en su integridad el lunes.

"Me parece que este país ya ha demostrado demasiada buena voluntad", ha añadido el presidente en unos extractos publicados por el portal Wpolityce. Sobre las dudas de la UE en torno al alcance de la reforma judicial, Duda insiste que, "hasta donde tiene conocimiento", Polonia ha respondido a todas las condiciones y el Gobierno quiere realizar en las próximas semanas la petición formal de los fondos.

La Comisión Europea dio el visto bueno al plan tras incorporar medidas en materia de Estado de Derecho, un área que no se contemplaba en el plan inicial presentado por Varsovia, en particular una reforma del régimen disciplinario para los jueces, contra el que se pronunció incluso el Tribunal de Justicia de la UE. Dos de las tres grandes medidas en este sentido, incluyendo la creación de un nuevo cuerpo disciplinario y de un sistema de revisión para los jueces que se vieron afectados por la controvertida cámara disciplinaria de la corte suprema polaca, tendrán que completarse antes de finales de junio. Varsovia no podrá, por tanto, recibir un primer pago del fondo de recuperación hasta que estas dos medidas se hayan puesto en marcha, ya que Polonia perdió el derecho a recibir un anticipo de su asignación por el retraso en la aprobación de su plan.

El país es uno de los principales beneficiarios del fondo de recuperación europeo pospandemia, podrá recibir hasta 35.400 millones de euros, 23.900 millones de euros en subvenciones y 11.500 millones de euros en préstamos, si cumple con las reformas e inversiones que ha pactado con Bruselas tras un año de negociaciones. El dinero tiene una importancia crucial para el Gobierno polaco, que está disparando los costes de préstamo en medio de una ajustada carrera electoral para las elecciones de octubre del año que viene.