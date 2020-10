Un pueblo italiano ofrece un sueldo de 8.000€ si te mudas y abres un negocio

La localidad zaragozana de Olvés ha sido la última en lanzar un SOS porque cada vez tiene menos vecinos. Desde el ayuntamiento publicaron una oferta de empleo en su cuenta de Facebook para buscar a una familia que se hiciera cargo del centro social. A cambio, tener casa gratis. Lograban así aumentar la población, no más de 100 habitantes, y seguir manteniendo abierto el único bar del pueblo. No es el único reclamo que estos meses se van conociendo de la España vaciada. Y no es solo un problema made in Spain. Ahora un idílico pueblo italiano medieval situado en la cima de una montaña ofrece 8.000 euros al que decida mudarse allí y abrir un negocio.

Se trata de Santo Stefano di Sessanio, una localidad italiana de la región de Abruzos que ve como cada vez envejece más su población y quiere poner freno a la despoblación. Según el alcalde, el objetivo de la oferta es darle vida al pueblo porque, según las cifras oficiales, solo hay 115 residentes, cerca de la mitad están ya jubilados y menos de 20 son menores de 13 años.

La oferta consta del pago de 8.000 euros durante tres años y una ayuda de 20.000 euros para poner en marcha el negocio. También se podrá acceder a alquiler una vivienda por una cantidad mensual simbólica, según recoge CNN. Los interesados deberán ser residentes de Italia y está abierta a ciudadanos de la Unión Europea.

Los que no podrán presentarse son los que ya vivan cerca de la localidad. Solo podrán inscribirse los que tengan entre 18 y 40 años y deben tener en cuenta que para ser el aceptado deberá comprometerse a permanecer en el pueblo un mínimo de cinco años.

A este tipo de oferta que buscan poder repoblar pequeñas localidades se suman a veces otras de ensueño. ¿Quién no ha pensado alguna vez con pasar un tiempo en una isla paradisíaca? A finales de agosto era posible estar en una... y además cobrar por cuidar de ella. El Gobierno de Australia buscaba a una persona "apasionada por la sostenibilidad y el patrimonio natural" para cuidar del arrecife Low Isles, ubicado a 15 km de la costa de Port Douglas y dentro del Parque Marino de la Gran Barrera de Coral.