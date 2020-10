Oferta de empleo en 'streaming': 8.000 euros por navegar por internet 14 días

A veces, aparecen en nuestra vida oportunidades laborales que difícilmente podemos rechazar. Especialmente, si en ese momento no tenemos trabajo: en vez de utilizar el tiempo libre para mandar decenas de currículums y después sentarse en el sofá mientras pasan los días, hay quienes optan por buscar empleos poco usuales, como este de la NASA que ofrecía 16.500 euros por no levantarse de la cama durante 60 días. ¿Quién no ha soñado alguna vez con un trabajo así? Pues bien, ahora, la noruega Opera, una de las empresas de 'software' más importantes del mundo, ha decidido crear un puesto similar: el de navegador por internet. Y lo cierto es que está proporcionalmente mejor pagado que el de la NASA: 8.000 euros por navegar en 'streaming' durante dos semanas.

La intención de Opera, cuyos productos son utilizados por más de 380 millones de personas en todo el mundo -entre ellos, su propio navegador al estilo de Chrome o Explorer-, es la de conocer de primera mano los hábitos del usuario. Especialmente por qué hacen clic. "Tendemos a centrarnos en cifras y en gráficos. Nuestros usuarios son anónimos, pero queremos que hablen, que nos cuenten quiénes son realmente. Queremos oír su verdad, tal cual, sin filtros", explica Maciej Kocemba, responsable de producto en Opera. Se trata de conocer mejor cómo navega la gente por internet, independientemente de que lo que se haga sea sorprendente, aburrido o surrealista; en definitiva, de descubrir lo que hace un usuario estándar.

"Al fin y al cabo, un navegador es el sitio donde pasas casi toda tu vida online. Sentimos mucha curiosidad por ver las caras que hay detrás de cada clic: ya seas una monja a la que le gusta ver directos de heavy metal por las noches, un gurú del fitness que se pasa el día descargando recetas de pasteles hipercalóricos, o un ciclista que busca tutoriales de calceta…nosotros no juzgamos a nadie", añade Kocemba con cierta sorna. No importan las contradicciones, ya que precisamente es lo que le interesa conocer a Opera.

Tal y como apunta la compañía, el proceso de selección está abierto a todos los usuarios del mundo, con el único requisito de que la solicitud sea "auténtica". Es decir, que en lugar de enviar un currículum en formato tradicional, los interesados deben remitir un vídeo de entre 15 y 60 segundos explicando el momento de navegación más relevante de su vida. Puede ser cualquier cosa, desde un incidente gracioso hasta una revelación seria. En este sentido, Opera juzgará posteriormente cuáles son los vídeos más originales y, entre ellos, seleccionará a quienes pasarán a la siguiente fase del proceso, para finalmente elegir al afortunado.

Porque el candidato ganador navegará durante dos semanas por la web, simplemente respondiendo a ciertos desafíos ocasionales planteados desde el equipo de redes sociales y los usuarios de Opera. A cambio, recibirá 9.000 dólares (unos 8.000 euros) y el primer título de "navegador personal" de la empresa. Toda la información de la vacante y la descripción completa del puesto se pueden consultar en la oferta de empleo que la compañía ha publicado recientemente en LinkedIn.

"Como 'navegador personal', tu tarea es navegar por los lugares más recónditos de la web y hablar sobre las cosas raras y divertidas con las que te encuentras", apuntan desde Opera, que no se corta a la hora de recalcar que se trata de un trabajo para gente corriente: "Te ayudaremos a encontrar cosas realmente interesantes, ya que, francamente, lo hemos visto todo. Tus días laborales se compartirán en 'streaming'. Para este importante rol, buscamos a ese tipo de persona que ama los memes estúpidos, mira videos de crías de foca y estudia a fondo teorías de conspiración. Efectivamente, a ti".