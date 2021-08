El Reino Unido plantea endurecer las normas de viaje para turistas españoles

El Gobierno británico se está planteando endurecer las normas de viaje para los turistas que visitan España y abre la posibilidad de recomendar no viajar al país debido a la preocupación por la pandemia de Covid-19 y al incremento de casos, según publica este lunes el diario 'The Times'. Esta medida podría suponer un nuevo golpe a la temporada turística en el sur de Europa, debido a la cancelación de miles de viajes previstos en agosto. A esto se sumaría el retorno de cerca de un millón de turistas británicos que ya se encuentran en el extranjero.

Los políticos británicos conservadores y la industria de viajes del país han criticado los planes gubernamentales, según asegura 'The Times', que no ha especificado cuáles son los argumentos del Gobierno británico respecto a España a pesar de que la tasa de infección a siete días se viene reduciendo a lo largo de la última semana. La normativa del primer ministro Boris Johnson ha provocado que miles de británicos que en otros veranos buscaban el sol español se hayan decidido este año por nuevos destinos turísticos en Europa e incluso por quedarse en su propio país.

Según 'The Times', el jueves podría aprobarse una nueva lista, 'ámbar plus', aunque las disputas internas en el Gobierno podrían retrasar la decisión a las próximas semanas. La lista 'ámbar plus' fue creada expresamente para Francia el pasado mes de junio y es una calificación intermedia en el termómetro de riesgo que utiliza Reino Unido para tomar decisiones frente al virus.

Actualmente España está en ámbar; el único país que se encuentra en 'ambar plus' es Francia, que es el paso previo a estar en la lista roja. Si España finalmente escala un puesto en el semáforo de riesgo de Covid de Reino Unido entonces los viajeros procedentes de nuestro país estén o no vacunados tendrían que guardar cuarentena a su llegada a la isla.

De acuerdo con las normas actuales que se revisarán el jueves, los viajeros con doble vacunación pueden viajar a Reino Unido sin pasar la cuarentena desde los países clasificados como 'ámbar' según su metodología de semáforo que evalúa el riesgo de Covid-19.

Pero los que regresen de países de la lista roja (el nivel de riesgo más grave) deberán pagar 1.750 libras (2.436 dólares) para pasar 10 días en un hotel. Segun 'The Times', España podría entrar en esta nueva lista roja, teniendo en cuenta la evolución de la pandemia en las últimas semanas en territorio español. Aún se desconoce que pasará con otros populares destinos turísticos europeos como Grecia o Italia.