Los republicanos mantienen el bloqueo en la Cámara Baja pese a tener mayoría

Los republicanos han vuelto a dar la nota en el Senado. Tras dos días de votaciones sucesivas, todavía no han conseguido nombrar al que será sucesor de Nancy Pelosi, pese a contar con la mayoría en la Cámara Baja. El líder de la bancada republicana, el californiano Kevin McCarthy, intentó erigirse con el cargo hasta en tres ocasiones, pero en todas ellas fracasó por una rebelión del ala dura de su propio partido. Exhaustos tras horas de debates, los congresistas acordaron aplazar hasta este miércoles la votación. Pero el ala derechista del Partido Republicano impidió de nuevo su nombramiento como presidente de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, institución que seguirá bloqueada hasta que no se elija a un nuevo "speaker".

El origen de esta situación de bloqueo está en las elecciones de medio mandato del pasado 8 de noviembre en las que se renovó el Congreso. Aunque los republicanos arrebataron a los demócratas la mayoría de la Cámara Baja y podrán complicarle las cosas al presidente Joe Biden en sus últimos dos años de mandato, la victoria conservadora fue ajustada y lejos de la "ola roja" que habían vaticinado muchos medios. Además, los demócratas no solo consiguieron retener la mayoría en el Senado, sino que ampliaron su control con un nuevo escaño.

Los republicanos más moderados culpan de este insuficiente desempeño electoral al papel protagónico que conserva en el partido el expresidente Donald Trump (2017-2021), que colocó a varios candidatos extremistas que acabaron perdiendo. Mientras, el ala dura responsabiliza a la campaña diseñada por McCarthy, quien lidera el partido en la Cámara Baja desde 2014.

Tres intentos fallidos

Tras casi una década soñando con este cargo, McCarthy vio este martes como se le escapaba la posibilidad de convertirse en la tercera autoridad del país. En ninguna de las tres votaciones consiguió los 218 votos que necesitaba. Se quedó con 203 en las dos primeras y 202 en la última.

Y es que en un claro órdago contra su líder, un pequeño grupo del ala más derechista del partido, agrupado en el Freedom Caucus, postuló a candidatos alternativos. Primero fue Andy Biggs, de Arizona, que obtuvo 10 votos. Después Jim Jordan, de Ohio, que tuvo 19 apoyos en la segunda votación y 20 en la tercera, a pesar de que él mismo había llamado a votar por McCarthy. El Partido Demócrata, sin embargo, cerró filas con su candidato, el congresista Hakeem Jeffries, de Nueva York, que las tres veces concentró los 212 apoyos de su formación política, insuficientes también para presidir la cámara.

La legisladora Elise Shefank intentó sin éxito convencer a los republicanos díscolos presentando a McCarthy como "profundamente conservador" y "orgulloso" de estar en contra del aborto y a favor del derecho a las armas. En una clara burla a los republicanos, el congresista demócrata Pete Aguilar exclamó en su intervención: "Los demócratas de la Cámara sí estamos unidos". La escisión ya se veía venir incluso antes de la apertura de la legislatura. Tras una reunión con sus compañeros, McCarthy compareció este martes ante la prensa para anunciar que no tenía los votos suficientes y que habría una "batalla en el hemiciclo".

El californiano arremetió contra los compañeros que piensan más en "cargos para ellos mismos que en el país", pero advirtió de que no se iría a "ninguna parte" y que daría la batalla hasta el final. Los congresistas ultraconservadores afean a McCarthy no haber negociado con ellos una reforma del reglamento de los debates ni los nombres para liderar los comités del Congreso en la nueva legislatura. Algunos de ellos comparecieron ante los medios para confirmar que no iban a apoyar a McCarthy y reprochar que el candidato a presidir la Cámara pretendiera su "sumisión" sin condiciones, en palabras del representante por Florida Matt Gaetz. Ambos bandos emprendieron una batalla de desgaste en la que ninguno cedió.