El vídeo que desvela el emocionante concierto de Ruth Lorenzo a sus vecinos desde su ventana

Las ventanas se van abriendo. Una voz suena en el gran patio. Interpreta Nessun Dorma. El vídeo se tambalea enfocando de balcón a balcón, de galería a galería. Pero parece que no quiere encontrar qué vecino está detrás de esa colosal voz. Mantiene la incertidumbre en tiempos de incertidumbre. Pero, esta vez, la intriga de este Nessun Dorma sirve de bálsamo con sensibilidad ante encierros en los que es difícil dejar de pensar.

Al final, justo cuando acaba y el aplauso implosiona, la última imagen del vídeo casero desvela que la vecina cantante es Ruth Lorenzo. Ni siquiera se muestra bien su rostro porque están grabando desde unas plantas más abajo de la casa de la artista. Quizá, por eso mismo, hasta el final la cámara no ha apuntado con el objetivo al balcón de Lorenzo. No hacía falta apuntar. Porque no son días en los que importe tanto el rostro, son jornadas en las que importa la colaboración entre unos y otros. También a través de esa música que tranquiliza y canaliza la emoción.

Ruth Lorenzo ha prometido conciertos a sus vecinos de esa manzana de viviendas que huele al eixample barcelonés. La arquitectura desvela el lugar, mientras el eco de las fachadas, con ayuda del poder de los vídeos que van de móvil a móvil, hace que este momento de talento compartido rebote más allá de la comunidad de vecinos en unas semanas en las que especialmente la música va a ser sinónimo del impulso del ánimo.