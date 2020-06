Jorge Javier Vázquez, el presentador con más poder de Telecinco

Jueves, final de 'Supervivientes'; viernes, 'La última cena'; sábado, 'Deluxe'; domingo, debate de cierre de 'Supervivientes 2020'. Esta semana, Jorge Javier Vázquez podría haber protagonizado cuatro prime times consecutivos de Telecinco. Pero, por suerte o por desgracia, se tomó libre el sábado, siendo sustituido por María Patiño.

Y el sábado, el presentador estrella descansó. Pero poco, pues esta semana ya llega el nuevo reality estelar de Mediaset, 'La casa fuerte'. Por supuesto, lo presenta también Jorge Javier Vázquez. Ya ni se intenta quebrantar cualquier atisbo de monotonía con maestros de ceremonias diferentes entre los distintos realities del canal. Cambiar de comunicador podría ser un riesgo. Como si fuera mejor que pareciera todo lo mismo. Hasta los concursantes 'vips' se repiten. Mediaset entra en un bucle que no parará hasta que el ciclo apunte síntomas de desgaste. Pero eso no pasa. ¿Por qué no sucede? En gran parte, por su presentador principal... y su ironía.

En tiempos de incertidumbre, las cadenas repliegan inversión y van a lo seguro en sus nuevas apuestas que, en realidad, no tienen nada nuevas. A Telecinco, Jorge Javier Vázquez asegura que, aunque el reality de baratillo sea un caos y carezca de contenido relevante -véase el concurso de recetas, 'La última cena'-, sus gigantes tablas provocan un desacomplejado sainete irónico. Su capacidad para improvisar es rápida de reflejos hasta para reírse del propio percal. Hace una semana, despidió la versión 'MasterChef' de 'Sálvame' diciendo con mucha guasa que estaban haciendo historia de la televisión, también un día antes explicó entre carcajadas la dinámica del nuevo reality 'La casa fuerte'. En ambos casos, sus risotadas dan la credibilidad de lo que no tiene credibilidad, pues relativiza. Lo baja a lo que es, y eso da valor a la obra final. Pero la línea es fina entre reírse con los espectadores y reírse de los espectadores.

Así Jorge Javier Vázquez se ha ido haciendo el presentador más poderoso de Mediaset. Su presencia al frente de cualquier formato da un plus de seguridad a la cadena para que no fracase su inversión. Controla la situación con tal inteligencia que ha logrado una complicidad fiel de un público que le permite (casi) todo. Es autor de sus programas, aunque no sean sus programas. Así apuntala cualquier estreno que comanda.

No es nada nuevo que Telecinco aproveche el tirón de un rostro para contagiar de su éxito gran parte de la parrilla. Ya en los comienzos del canal se exprimió la figura de Emilio Aragón. Sus buenas audiencias en 'Vip Noche' llevaron al hijo del gran Miliki a conducir múltiples versiones de 'Vip'. Casi cada franja horaria contaba con un 'Vip'. Que si 'Vip Guay', que si 'Vip Corazón', que si 'Vip Mar'...

Martes y 13 supieron retratar con su corrosión particular aquel Telecinco que se había transformado en la tele de Emilio Aragón. Millán Salcedo y Josema Yuste protagonizaron un emblemático sketche en el interpretaban a unas chicas de continuidad que adelantaban una programación repleta de 'Emilios Aragones'. A todas horas y en combinaciones hilarantes. Gag que se podría repetir, tres décadas después, con Jorge Javier. Tal cual. Aragón y Vázquez no tienen mucho en común, sus programas tampoco. Pero, en el fondo, la dinámica de la parrilla de Telecinco no ha cambiado tanto: exprime lo que triunfa hasta que se agote.