La viralidad de quitarse la peluca, el viejo as en la manga de la TV que triunfa en tiempo de redes

Jesús Mariñas corriendo por el plató de 'Tómbola' para arrancar la peluca a un Leonardo Dantés huyendo de él, pero sin dejar de tararear del todo ‘el baile del pañuelo’. Nuria Bermúdez arrebatando la melena postiza a Carmen Montenegro para dar pico de audiencia del morboso debate 'Parlé vosté, calle vosté' del desaparecido Canal 9. Leticia Sabater perdiendo las trenzas (falsas) en pleno debate de 'Supervivientes' con la consiguiente catarsis de los usuarios de las redes sociales…

Bienvenido sea quitar pelucas. Si no se habla lo suficientemente de un programa de televisión, pon a alguien con un buen y quitable pelucón que desate los comentarios en el sofá de casa. Más aún desde la existencia de las redes sociales, donde los guionistas ya no sólo tienen que pensar en tramas que provoquen giros de guion en el programa sino, también, en generar material que propicie chascarrillos, parodias y memes en el universo viral. Así se hablará más del programa, así se atraerá a un público que igual no estaba sintonizando la emisión pero al leer los comentarios en las plataformas sociales, sintonizará el show para unirse a la comidilla.

Javier Sardá en 'Crónicas Marcianas' era experto en el golpe de efecto. Y ahí, en Marte, sí que una Rosario Pardo caracterizada de Loli Álvarez despojó de su peluquín (de nuevo) a Dantés. Era el tiempo de los personajes del surrealismo de la picaresca nacional, en donde ni víctimas ni audiencia tenían demasiado escrúpulos.

Por suerte, hay otro tipo de extracciones de peluca. Más sorpresivas, más creativas, menos evidentes. Mónica Naranjo despojándose de su pelo bicolor en los 'Premios Amigo' de 1998. O Sasha Velour propiciando una lluvia de pétalos rojos en el talent internacional 'Rupaul’s drag race', donde Roxxxy Andrews abrió la veda al quitarse una peluca y tener debajo otra.

Muchos y muy dispares giros capilares que recuerdan que el lanzamiento de peluca es un infalible deporte olímpico en la televisión mundial. No falla, más aún en la época del meme, donde también decir que te quitas la peluca o que se te vuela la peluca se ha convertido en todo un elogio en Twitter cuando algo te maravilla.