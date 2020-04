'Pasapalabra' sale del confinamiento: arrancan las grabaciones de su retorno

Nuevo presentador, Roberto Leal. Nuevo canal, Antena 3. Pero 'Pasapalabra' va a intentar que se note poco el cambio de cadena tras la sentencia firme que dejó a Telecinco sin su concurso estrella.

De momento, la imagen corporativa del relanzamiento de 'Pasapalabra' ya apunta maneras: el logotipo del programa no ha sufrido grandes variaciones ni en tipografía ni en tonos de color. Un idéntico azul sigue predominando. Todo remite a la larga etapa con Christian Gálvez al frente. Todo recuerda que regresa el juego como quedó en la memoria. Todo empieza a estar listo para lanzar el concurso cuanto antes.

La crisis sanitaria del coronavirus no ha retrasado las grabaciones. El programa sólo ha tenido que adaptar su escenografía para eliminar el público que, como es lógico, por ahora no podrá asistir. Faltarán aplausos, pero la dinámica central del formato se puede realizar sin espectadores sentados en el decorado. De hecho, al ser sólo tres concursantes por equipo -dos padrinos y un anónimo- es fácil mantener la distancia de seguridad en la gran mesa central. Marta Hazas, Berta Collado y Fernando Romay son los invitados de las primeras entregas. La pregunta que surge es: ¿también aparecerá algún concursante mítico de la etapa de Telecinco? El golpe de efecto ideal sería que se intentara continuar el juego tal cual se quedó parado en Mediaset. No obstante, el motor de 'Pasapalabra' está en que su fórmula permite que la audiencia tenga tiempo -incluso meses- para conocer y empatizar con los participantes hasta involucrarse en su día a día.

Lo que está claro es que, al final, que no se haya paralizado la llegada del nuevo 'Pasapalabra' es una buena noticia para el sector audiovisual. El entretenimiento televisivo, que también es fundamental en estos días, empezará a flaquear en los meses venideros con prácticamente toda la producción de próximos estrenos parada. Aquí surge una oportunidad para que 'Pasapalabra' destaque en su nueva ubicación, en Antena 3, ante una audiencia que demanda también formatos que permitan cierta evasión entre tanta sobreinformación y, además, la competencia tendrá poco margen de maniobra para contraprogramar con estrenos inesperados.

La nueva etapa del concurso se graba en la sede de Atresmedia en San Sebastián de los Reyes, en el nuevo plato que se construyó hace casi dos años para acoger los sets de los ensayos de 'La Voz' y donde también se han realizado hasta hace bien poco 'El Objetivo' de Ana Pastor o varios debates electorales.

Unos estudios centrales en los que se siguen desarrollando programas como 'Antena 3 Noticias', 'La Sexta Noticias', 'Al Rojo Vivo' o 'Espejo Público' y, ahora, se introduce este concurso que se estrenó en Antena 3 en el 2000 con Silvia Jato y, en este retorno en un año tan incierto, tiene un reto: entretener. Pero entretener sin que el espectador note la diferencia con la luminosidad de la anterior etapa. Ya se sabe, las comparaciones suelen ser odiosas y 'Pasapalabra' lo intenta remediar con un presentador y tonalidad corporativa con un toque continuista que evidencia que no se quiere decepcionar a los espectadores más nostálgicos.