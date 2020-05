'Vis a Vis: El Oasis' y el bucle sin salida de las series de renombre

'Vis a Vis: El Oasis' representa la televisión que necesita vivir de las rentas del pasado. Cuesta tanto dar a conocer producciones nuevas que las cadenas, cada vez más, tiran del poder de marcas asentadas en la nostalgia colectiva. Y la nostalgia cada vez es más próxima en el tiempo, pues sentimos que contamos con acceso a tantos contenidos audiovisuales que estos caducan más rápido que nunca.

Así, Fox dio luz verde rápidamente a 'Vis a Vis: El Oasis'. Con esta decisión, la cadena de pago lograba seguir generando conversación a través de la marea amarilla. Sin embargo, esta secuela de personajes tiene poco que ver con la esencia del 'Vis a Vis' inicial. Incluso desvirtúa la esencia de la ficción original. Porque da igual la serie original, se intenta estirar el éxito de una marca sin arriesgar con la dificultad que supone inventar una nueva de cero.

La historia se repite, y se va a seguir repitiendo. Ya se ha anunciado una resurrección de 'Los hombres de Paco' o 'El Internado'. Las cadenas de televisión aprovechan la resurrección de recordadas series porque generan acontecimientos mediáticos de los que es difícil escapar. Fracase o triunfe el concepto, se aseguran un estreno con una expectación muy rentable en audiencias millonarias y también en marketing. Todo el mundo habla del retorno en cuestión, pues la promoción se hace (casi) sola por la curiosidad que propicia recuperar un hit tan mitificado en el imaginario colectivo.

En tiempos de impaciencia de la audiencia, es más sencillo colocar bien un producto con el que el espectador ya tiene vínculos emocionales que lanzar al vacío uno nuevo. Los norteamericanos lo saben hace ya años. Así revivieron 'Padres Forzosos', 'Twin Peaks', '24', 'Heroes', 'Prison Break', 'Yo y el mundo' o 'Expediente X'. Pero en televisión es difícil superar las expectativas de la fuerza de la mitificada nostalgia. Al final, lo fácil es malograr el recuerdo idealizado.

'Vis a Vis: El Oasis' sin el nombre de 'Vis a Vis: El Oasis' hubiera pasado aún más desapercibida. A Fox le sirve para estar en el mapa en un momento en el que su presencia está nublada por plataformas bajo demanda. Pero la televisión tendrá que seguir inventando series nuevas o no saldremos jamás de un bucle en el que ya parece que las ficciones se escriben para no tener fin. Siempre con final medio abierto por lo que pueda pasar. No vaya a ser un épico éxito la temporada y se tenga que alargar todo un poco más para seguir exprimiendo la gallina de los huevos de oro.

Y cuando ya se desgasta el interés por la producción, las tramas se cierran por la puerta de atrás. Con lo que se merma la calidad del producto porque una buena historia siempre tiene un buen principio, una buena evolución y, también, por supuesto, un buen final. O será peor historia.