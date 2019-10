El ministro que impulsó la Ley de Violencia de Género, víctima de una denuncia falsa por malos tratos

El ex ministro de Justicia que impulsó la ley contra violencia de género, Juan Fernando López Aguilar, fue víctima de una denuncia falsa por este mismo delito. El actor Gorka de la Nuez, hijo de una relación anterior de la esposa de López Aguilar, interpuso dicha denuncia en Las Palmas el pasado sábado 10 de enero.

Al día siguiente, Gorka de la Nuez volvió a la comisaría acompañado de su madre para retractarse de todo lo declarado. En esta ocasión reconoció que los hechos que había denunciado la noche anterior se debían "a una mala interpretación por su parte".

Mira también Juan Carlos Quer denunció a su exmujer por injurias y calumnias antes del arresto

Esta semana Fernández Aguilar remitió un comunicadoa medios canariosen donde afirma que ha sido perjudicado en su inocencia y en su honor por una denuncia falsa: "No estoy dispuesto a tolerar ninguna lesión a mi derecho al honor ni a mi integridad por una denuncia falsa".

Personas que han sido denunciadas en falso por violencia de género, consultadas por este periódico, critican la impunidad de este tipo de actos. En muchos casos, los denunciados llegan a pasar la noche en la comisaría sólo por el testimonio de la mujer supuesta agredida, o incluso de un tercero.

Se da la circunstancia de que el hoy eurodiputado fue ministro de Justicia del primer Gobierno de Zapatero desde 2004 hasta 2007, año en que dejó la cartera para presentarse como candidato del PSOE a la presidencia de Canarias. Durante este periodo, impulsó leyes de gran calado social, como la del matrimonio homosexual o la Ley contra la de Violencia de Género.

López Aguilar fue criticado hace años por haber calificado las denuncias falsas de "coste soportable" de la Ley de Violencia de Género. Así lo hizo en julio de 2006, durante un curso en la Universidad Carlos III (ver el último párrafo de esta noticia).

Cuando siendo ministro se le preguntó por la mala utilización de las órdenes de protección, López Aguilar contestó que era posible "desactivar las denuncias falsas y corregir los abusos de la ley", pero insistió que "el compromiso prioritario del Gobierno" era proteger a las mujeres (ver noticia).Denuncia del sábado 10 de enero

En su primera declaración ante la policía, hecha en la noche del pasado sábado 10 y de la que ya han informado medios locales, Gorka de la Nuez declaró que una amiga de su madre, llamada Elena Sáiz, le había informado del supuesto episodio. Momentos antes, siempre según esta primera denuncia, Natalia habría confesado a esta amiga que López Aguilar la había agredido.

Cuando Gorka se presentó en casa de su madre para comprobar los hechos, vio que efectivamente ella tenía el ojo izquierdo morado. Al preguntarle por la causa del hematoma, la mujer respondió que se había caído mientras bañaba a sus dos gemelos, los cuales son fruto de su relación con López Aguilar.

Ella negó que López Aguilar le hubiese golpeado, y rogó a su hijo que no llamase a la policía. Según consta en la denuncia, Gorka no creyó a su madre, pues dijo haber vivido en otras ocasiones episodios similares, que Natalia justificaba como "accidentes domésticos"."Gorda, que no vales para nada"

A las 23:14 horas Gorka se presentó en la Oficina de Denuncias y de Atención al Ciudadano de Las Palmas, donde puso los hechos en conocimiento de la Policía. También acusó a López Aguilar de haber vejado a su madre en numerosas ocasiones, con expresiones como "gorda, que no vales para nada" y "has arruinado mi vida". También declaró que Natalia no se atrevía a denunciar a su marido por miedo al abandono y por tener en común con Juan Fernando dos hijos menores de 5 años.

A las 10 de la mañana del día siguiente, dos agentes de policía acudieron al domicilio de Natalia y le entregaron una citación oficial para que declarase ese mismo domingo en la Comisaría Distrito Centro de Las Palmas.

Según consta en el atestado, Natalia explicó a los agentes "de forma sosegada y sin mostrar ningún tipo de nerviosismo", que la denuncia se debía a un error de interpretación de su hijo Gorka, quien no mantiene una buena relación con López Aguilar, "por lo que cree que eso ha podido influir en el error de Gorka en creer algo que en realidad no sucedió".

La mujer explicó a los agentes lo mismo que el día antes le había dicho a su hijo: que se golpeó en el pómulo y el ojo izquierdo al tropezarse en el baño.Numerosas discusiones y gritos

Natalia reconoció que no estaba atravesando una buena situación sentimental con su marido y que entre ellos sucedían "numerosas discusiones y gritos", pero que él no le había agredido en ningún momento.

También reconoció a la policía que había estado el día anterior con Elena Saiz, la amiga que supuestamente informó a Gorka de los hechos primero denunciados y luego rectificados.

Natalia compareció a las 14:14 horas en la comisaría, donde reiteró la versión que había dado a los agentes horas antes, especificando que se había golpeado la ceja con una encimera del baño, pero que al ser un accidente fortuito en el hogar, no consideró necesario ir a un centro de salud.

La mujer definió a su marido como una "excelente persona, muy educada" y recalcó que "nunca había sufrido un maltrato físico y psicológico". Añadió que había intentado ponerse en contacto con Gorka y que había sido imposible, pues él había desconectado su teléfono. Reiteró su deseo de no tomar ninguna acción legal contra su pareja, "al no ser ciertas las apreciaciones totalmente subjetivas" de su hijo. Rechazó tanto las medidas de protección cautelar que le ofrecieron como solicitar una orden de alejamiento o trasladarse a una vivienda de acogida.

Finalmente, ese mismo día a las 17:24, Natalia regresó a la comisaría acompañado de su hijo Gorka, quien reconoció que "los hechos relatados en la primera comparecencia habían sido objeto de una mala interpretación por su parte" y que por tanto quería "desdecir lo narrado anteriormente".Filtración a medios de comunicación

La denuncia fue filtrada a medios de comunicación canarios. Según informó esta semana Diario de Avisos, decano de la prensa canaria, había sido publicada originariamente en eldiariodetenerife.com y en la televisión local MirameTV.

López Aguilar se comunicó con ambos medios para "manifestar con contundencia" que los hechos eran "radical y absolutamente falsos", tal y como había sido confirmado incluso por el mismo denunciante.

Gorka de la Nuez también remitió un comunicado el miércoles 14 a Diario de Avisos, en el que reconocía que su denuncia era tajantemente falsa en todos sus términos y en todos sus contenidos: "Admito que la presenté de manera precipitada debido al estado de intenso nerviosismo en el que me encontraba". También reconoció que Fernández Aguilar ni siquiera estaba en casa el día que ocurrió el incidente.

De la Nuez, nacido en 1984, ha actuado en las adaptaciones teatrales de "Bajarse al moro" y del musical "Sweeny Todd", en 2012, así como en la obra de "La enfermedad de la juventud", dirigida por Carmen Losa el año siguiente. En 2014 protagonizó junto a Teresa Abarca el musical familiar Tarzán (ver su perfil profesional).

Por su parte, López Aguilar recordóque "en ningún caso se había efectuado ninguna diligencia policial" contra él, puesto que en cuanto se produjo la primera diligencia policial obligada por la ley "la persona supuestamente afectada mostró con claridad y contundencia la falsedad de la denuncia", que también fue reconocida por el propio denunciante en el momento de retirarla. El eurodiputado concluyó así: "soy la persona perjudicada en mi inocencia y en mi honor por una denuncia falsa".