Sánchez subirá pensiones con el IPC, SMI a 1.200€ y no derogará la reforma laboral

Pensiones, salario mínimo, empleo, autónomos, vivienda y alquiler, cambio climático, política fiscal, ingreso mínimo, guarderías gratuitas... Son las medidas estrella de Pedro Sánchez de cara a las elecciones generales del 10 de noviembre. El PSOE llega a los comicios con un programa reducido, una mezcla de su anterior texto electoral y las 370 medidas lanzadas antes de que las Cortes se disolvieran. Son compromisos más cercanos a posturas de izquierdas que de centro y que, por tanto, le acercan más a Pablo Iglesias e Íñigo Errejón que a Albert Rivera y Pablo Casado.

El principal compromiso del PSOE es conseguir unas pensiones "protegidas cada año y para siempre". Una novedad del programa socialista es el compromiso por escrito de actualizarlas en 2020 de acuerdo al IPC real. Y seguir haciéndolo los años posteriores. Se hará el próximo mes de diciembre, si Sánchez consigue gobernar, según promete. Además, los socialistas quieren blindar en la Constitución el sistema público de pensiones y reformarlo para garantizar su sostenibilidad (aunque no concreta las medidas y deja fuera la famosa 'mochila austriaca'). También propone aumentar las mínimas y las no contributivas.

Sánchez quiere seguir subiendo el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) durante la próxima legislatura. No es novedad. Los socialistas quieren situarlo en 2023 en el 60% del salario medio de acuerdo con la Carta Social Europea. Es decir, en 1.200 euros al mes. La medida es idéntica a la que plantea Unidas Podemos.

Donde va a haber ruido es en la propuesta para retocar la reforma laboral. Sánchez no quiere derogarla totalmente, sino solo acabar con los aspectos más lesivos. Así lo explica: "Iniciaremos el diálogo con los agentes sociales para la elaboración de un nuevo Estatuto de los Trabajadores, que incentive la actividad económica y la creación de empleo digno y de calidad, de forma que la contratación indefinida sea la forma ordinaria de acceso al empleo". En el mitin de Valencia de la semana pasada habló de "derogar", sin matizar que sería los aspectos más lesivos:

La diferencia entre nosotros y la derecha es que para los socialistas España no se acaba en su bandera. España es la E de educación pública, de empleo digno, de emancipación de los jóvenes, de empoderamiento de las mujeres, de ecología. Esa es la España que queremos. #AhoraEspaña pic.twitter.com/37H9VelC9K — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) October 2, 2019

Más medidas en materia económica: Sánchez propone que "quienes más capacidad económica tienen deben contribuir en mayor medida a la garantía de los derechos sociales" y, por tanto, pagar más impuestos. El PSOE no concreta en esta ocasión qué figuras impositivas elevará o creará, pero sí explica que diseñará "una política fiscal con sensibilidad a los objetivos medioambientales para que contribuya a la transición ecológica de la economía". En materia de lucha contra la corrupción los socialistas proponen una Ley integral que contemple la protección del denunciante. Y también habla de endurecer el sistema de 'puertas giratorias' para combatir los conflictos de intereses.

Los autónomos, un granero de votos importante, también es una prioridad para el PSOE. Prometen impulsar su gradual equiparación de derechos y establecer una cotización acorte con sus ingresos reales, además de mejorar la protección social en caso de desempleo, enfermedad o jubilación. Planean una Ley de startups, un racionalización de los horarios de trabajo y elevar los permisos de paternidad y maternidad a las 16 semanas.

El PSOE también introduce en su programa alguna novedad respecto al 28-A en materia de vivienda. "Impulsaremos una oferta de vivienda de alquiler seguro y estable a precios asequibles movilizando las viviendas vacías y a los grandes tenedores de vivienda". Los jóvenes recibirán ayudas al alquiler en proporción a su renta. Los socialistas proponen un ingreso mínimo, aunque no concretan su cuantía.

Combatir la violencia de género (con la máxima de 'solo sí es sí'), abolir la prostitución, acabar con los copagos, incorporar la salud bucodental a la Seguridad Social, un Ley de eutanasia, las guarderías gratuitas,una nueva ley de Educación, mejorar el sistema de becas y acabar con la ley mordaza con otras medidas contempladas en este programa que cuenta con apenas 35 propuestas.

Aprobar una Ley urgente de cambio climático y transición energética y una apuesta decidida por el 'Green New Deal' en la UE son dos de las promesas que incluye el PSOE. Respecto al vehículo eléctrico los socialistas quieren que "los turismo y vehículos comerciales nuevos no destinados a usos comerciales (...) sean vehículos con cero emisiones de CO2 no más tarde de 2040".