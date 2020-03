Cómo ver los directos y las 'stories' de Instagram en el ordenador 

España está en estado de cuarentena como consecuencia de la pandemia del coronavirus. Esto ha llevado a un confinamiento en casa, por lo que solo está permitido salir a la calle solo está justificado en pocas ocasiones como son acudir al médico, ir al trabajo, hacer la compra en el supermercado, etc.

A raíz de esta situación, han surgido numerosas iniciativas para hacer más dura una cuarentena que se espera, incluso, se alargue más de los 15 días previstos. Músicos haciendo conciertos desde su casa y transmitiéndolos en directo a través de las redes sociales, clases de pilates, yoga o, en definitiva, cualquier deporte, libros gratis y un largo etcétera.

Durante estos días, es raro entrar en Instagram y no encontrar múltiples directos en el menú superior. Y es que muchas de estas iniciativas se desarrollan en Instagram live. Para una mayor comodidad, hacer deporte siguiendo clases en directo o simplemente no tener que estar continuamente sujetando el móvil, existe la posibilidad de seguir esas 'stories' a través del ordenador.

La forma de ver Instagram live en pc

Para ello existe la extensión de Google Chrome: IG Stories for Instagram. Al descargarla, se incluirá en la parte derecha de la barra del navegador (donde insertamos la url), junto al resto de extensiones si que es tenemos más.

Una vez ahí podremos ir a 'Go to Instagram', que nos llevará a nuestra cuenta y donde podremos verlo como si se tratara de la app nativa. O también 'Go to IG Stories', donde directamente nos lleva a buscar stories y lives que se estén emitiendo en ese momento en directo.