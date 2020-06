Cómo ver las 'stories' de Instagram sin ser visto

En agosto de 2016, Instagram añadió la posibilidad de subir fotos y vídeos con una duración limitada de 24 horas. O, dicho de otro modo, salió a la luz Instagram Stories. Desde entonces, a medida que la popular aplicación sumaba millones y millones de usuarios, se han ido añadiendo diferentes características a esta función: filtros, compartir canciones, preguntas y respuestas, directos y un largo etcétera.

Hoy en día es casi impensable entrar en Instagram y no ver la barra superior llena de nuevas stories de los contactos a los que seguimos. Cada vez que alguien publica uno de estos efímeros clips, su autor tiene la oportunidad de ir comprobando quién lo ha visto. Pero, ¿qué ocurre con el espectador? ¿Hay alguna forma de ver stories sin ser vistos?

Lo cierto es que sí. Veamos, a continuación dos simples trucos con los que podremos pasar algo más desapercibidos en Instagram.

El más sencillo y desde el móvil

Este es, quizás, el más sencillo y socorrido, aunque hay que tener en cuenta eso sí, que no tiene una fiabilidad 100%. Se trata de entrar a Instagram y dejar que se cargue todo el contenido nuevo: barra superior con stories, imágenes, etc.

Una vez hecho esto, ponemos el teléfono móvil en 'modo avión' y regresamos a la App. En este momento, se podrán ver las stories de Instagram que habíamos cargado previamente y sin que la propia aplicación guarde nuestro visionado.

Extensión de Chrome

Otra opción con la que es más fácil ver stories sin ser vistos es la extensión de Chrome llamada: IG Stories for Instagram.

Para hacer uso de ella, sí que es necesario iniciar nuestra cuenta de Instagram ya que, obviamente, sino no se podrán activar las historias de los usuarios que seguimos. Una vez se ha descargado la extensión y activado la cuenta, hay que pulsar en el icono de la extensión que está en la barra del navegador.

Ahí veremos dos opciones: 'go to instagram.com' y 'go to IG Stories'. Pulsamos la segunda y la herramienta dará la opción de: descargar Lives guardados, ver histories y Lives desde el ordenador y mantenerse en privado mientras se ven lives y stories.