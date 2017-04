La reconstrucción en 3D de la ciudad ibérica de Ullastret, invitada a los congresos de Cleveland y Bolonia

Etiquetas

La reconstrucción en 3D de la ciudad ibérica de Ullastret (Girona) ha sido invitada al congreso de patrimonio y tecnología 'Museums and the Web', que se celebrará en Cleveland (Estados Unidos) desde este miércoles hasta el sábado 22 de abril, y a la conferencia internacional sobre el estudio arqueológico de las ciudades de la antigüedad 'Kainua', que tendrá lugar en Bolonia (Italia) hasta el viernes 21.

La representación participará en el apartado 'Demonstrations' del congreso 'Museums and the Web' junto al British Museum, el US Holocaust Memorial Museum y las universidades de Stanford (Estados Unidos) y Brighton (Reino Unido), donde la delegación catalana presentará el proceso de creación del 3D y realizará una demostración con gafas de realidad virtual, ha informado este domingo la Conselleria de Cultura en un comunicado.

En Bolonia, la delegación catalana presentará una ponencia sobre la creación del proyecto, además de las aplicaciones que puede tener el 3D de cara al gran público, una ponencia que será publicada en la revista 'Archeologia e Calcolatori' del Consejo Nacional de Investigación de Italia.

Asimismo, la muestra también participará en la Semana Digital de Vic (Barcelona), organizada por la Universidad de Vic, en la que se podrá experimentar con las gafas de visión virtual el próximo 26 de abril.

El proyecto de reconstrucción en 3D ha sido desarrollado por los equipos de arqueólogos del Museo de Arqueología de Catalunya-Ullastret y ha contado con financiación del programa 'Patrimoni en Acció' de la Conselleria de Cultura y la Obra Social La Caixa.