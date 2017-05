LOS CUATRO REYES CONMEMORAN LOS 40 AÑOS DE LA FUNDACIÓN REINA SOFÍA

Etiquetas

- Felipe VI reitera "el compromiso de la Corona con las personas más vulnerables". Los cuatro Reyes acudieron este lunes al acto de conmemoración de los 40 años de la Fundación Reina Sofía, que se celebró en el Centro de Alzheimer de esta fundación, en el barrio de Vallecas de Madrid. En su discurso, Felipe VI, que habló como Rey y como hijo, reiteró "el compromiso de la Corona con las personas más vulnerables" y agradeció a la reina Sofía, su madre, "vuestra humanidad y compromiso" en "un periodo fundamental de la historia reciente, 40 años de Democracia".Además el Monarca, recordó como "la Fundación empezó poco a poco, con mucha ilusión, mucho esfuerzo... y no demasiados medios. Yo puedo dar fe de ello pues fueron numerosas las ocasiones en las que percibí la preocupación de mi madre, la reina Sofía por encontrar los medios, las vías y los mecanismos para sacar adelante proyectos que al final se materalizaban gracias al esfuerzo de muchas personas comprometidas".Por su parte, la reina Sofía confesó vivir un "día muy emotivo" en el que agradeció a todos los que la ayudaron en estos 40 años y "muy especialmente al rey Juan Carlos por el apoyo y el cariño con el que me dio la oportunidad de crear mi propia Fundación y así poder trabajar en lo que más me podía iluisionar, ayudar a los necesitados".Agregó doña Sofía que "nos queda lo más importante: vencer a la enfermedad contra la que seguiremos luchando. Aún queda mucho por hacer, pero todos juntos lo lograremos". "Todos juntos podríamos vencer la indiferencia que muchas veces las sociedades avanzadas hemos sido incapaces de doblegar", concluyó.En estos 40 años de la Fundación Reina Sofía se han realizado 153 proyectos distribuidos en seis áreas de actuación: acción social, salud, mujer, educación, agricultura y medio ambiente. A parir de 1994, con la promulgación de la Ley de Fundaciones, se iniciaron proyectos con organizaciones como Cruz Roja, Cáritas o la Federaciónn del Banco de Alimentos, a los que la reina Sofía les entregó un diploma de agradecimiento, junto a otras organizaciones más. Además, en este acto también se conmemoraban los 10 años del Centro Alzheimer Reina Sofía, que acogió el acto y al que acudían por primera vez los reyes Felipe y Letizia. El Centro se compone de una residencia para 156 personas, un centro de día para 40 personas, un centro de formación para personal sanitario, familiares y voluntarios y una unidad de investigación de la enfermedad. La edad media de los residentes es de 86 años, siendo el más joven de 63 y el más veterano de 99 años.