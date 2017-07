Los museos de la región proponen un verano cultural con exposiciones, visitas y talleres

Etiquetas

La Oficina de Cultura y Turismo propone un verano cultural en los museos de la Comunidad de Madrid con una nutrida oferta de actividades y exposiciones de carácter gratuito, ha informado el Gobierno regional en un comunicado.

El Museo Casa Natal de Cervantes de Alcalá de Henares cuenta con una variada programación veraniega en la que destaca la exposición 'El alma de Cervantes' que se puede visitar hasta el 24 de septiembre.

La muestra incluye obras de nueve fotógrafos de reconocido prestigio, como Alberto García-Alix o Cristina García Rodero, que se han acercado a la esencia cervantina a través de los lugares, escenarios y caminos que transitó el escritor durante sus periplos por La Mancha.

Durante los meses de julio y agosto, los visitantes de Alcalá de Henares podrán disfrutar con sendas actividades para todos los públicos: la animación teatral 'Los fogones de Sancho Panza', todos los sábados de julio, y las rutas teatralizadas 'En un lugar llamado Alcalá', los domingos de agosto. Ambas actividades son gratuitas y no requieren reserva previa.

Con respecto al Museo Picasso-Colección Eugenio Arias de Buitrago del Lozoya, pueden visitarse diversas exposiciones. Hasta el 23 de julio, 'Picasso y la fotografía', en la que Joan Fontcuberta investiga posibles trabajos fotográficos inéditos del artista malagueño.

Y a partir del 4 de julio, una nueva Pieza invitada recalará en la institución: la 'Mujer de cabellos flojos', un pequeño retrato cerámico de Jacqueline Roque, última mujer de Picasso, cedida para la ocasión por la barcelonesa Fundació Palau.

PICASSO EN LOS TALLERES DE VERANO

Los más pequeños también tendrán oportunidad de conocer de cerca a Picasso en los talleres de verano 'Peinadores de historias' los sábados 22 y 29 de julio y 5 y 12 de agosto.

Los niños participantes se acercarán al universo de Picasso y Eugenio Arias (su barbero), utilizando técnicas empleadas por el artista para crear retratos, realizar murales, esculpir figuras o tomar personajes del museo para crear sus propias historias encadenadas.

Para finalizar, el Museo Picasso organiza un ciclo de Cine de verano, ya en septiembre, con la proyección de los filmes 'Guernica' y 'Picasso & Braque go to the movies', en el parque de la Villa de Buitrago del Lozoya.

Por su parte, el Centro de Interpretación de Nuevo Baztán presenta una programación muy completa este verano. El público podrá conocer el siglo XVIII y la fundación del complejo fabril de Nuevo Baztán de una manera amena y divertida a través de diversas visitas teatralizadas que tendrán lugar los fines de semana hasta octubre, tanto en horario diurno como nocturno.

Y el sábado 15 de julio el Centro de Interpretación programa el taller en familia 'Papel.es' en el que los asistentes podrán conocer el proceso de fabricación tradicional del papel y realizar sus propios pliegos papeleros.

La programación de Nuevo Baztán se completa con el V Ciclo de Cine de Verano, los días 21 y 22 de julio, que incluye la proyección de las películas 'Farinelli, il castrato' y 'Esquilache'.

Por último, y como propuesta común a los museos de la Comunidad de Madrid, continúa el programa 'Mutaciones', una relectura de estos espacios históricos y de sus colecciones en clave contemporánea que propicia el acercamiento de los distintos públicos a estas propuestas artísticas.