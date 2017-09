Booboo Stewart: "Los Descendientes 2 tiene lugar en la Isla de los Perdidos"

Etiquetas

Booboo Stewart ha visitado Madrid con su compañera de reparto Sofía Carson, los dos nos han explicado diversos aspectos sobre la nueva entrega de la película Los Descendientes, de Disney. El actor estadounidense Booboo es muy conocido por su papel de Seth Clearwater en la saga Crepúsculo, también por interpretar a Warpath en X-Men: Días del Futuro Pasado y por supuesto por el papel que le ha traído a nuestro país: Jay en Los Descendientes 2.

CH: ¿Qué significa para ti ser parte de Los Descendientes?

Booboo Stewart: Significa mucho porque creo que es importante inspirar a los niños y pienso que Disney nos ha dado esta oportunidad para poder hacerlo y me gusta eso, lo he visto, he visto como Los Descendientes ha ayudado a las personas a expresarse en modos en que no lo harían normalmente.

CH: ¿Qué es lo que más te gusta de Los Descendientes?

B.S: Lo que más me gusta de Los Descendientes es el mensaje que transmite de ser uno mismo, pienso que es algo muy poderoso, el ser capaz de ser auténtico contigo mismo, el ser capaz de no tener que actuar para poder encajar. Y por supuesto la música, creo que la música es algo increíble, muy divertida.

CH: ¿En qué te identificas con tu personajes y qué es lo que más te gusta de Jay?

B.S: Lo que más me gusta de el y también es algo con lo que me identifico es que es una persona con la que puedes hablar si necesitas ayuda, es como una figura de hermano mayor, esta es la persona en la que se convierte en Los Descendientes 2, en la primera no era así para nada. En Los Descendientes 2 coge el rol de hermano mayor y eso me gusta mucho.

CH: Tenéis muchos seguidores, ¿a qué crees que se debe esto?

B.S: Creo que la gente se puede sentir identificada con estos personajes, no son perfectos y las personas no somos perfectas y eso está bien. Pienso que a las personas les gusta mucho esto. A mi me gusta, creo que es genial, pienso que es un gran ejemplo para los niños, para las personas que están en su etapa de desarrollo, incluso para mi. Ellos no son perfectos, y eso es como la vida es realmente. Y por eso pienso que a tanta gente le gusta Los Descendientes.

CH: ¿Y qué pasa con tus propios seguidores?

B.S: No sé porqué, no se porqué tengo tantos seguidores.

CH: ¿Cuál dirías que es el rango de edad de Los Descendientes?

B.S: Al principio pensaba que era para niños pequeños, como de 8 a 12, pero ahora que ya soy parte de ello y que he conocido a los fans de primera mano puedo decir que el rango de edad ha aumentado muchísimo. Muchos padres vienen y nos cuentan lo mucho que han disfrutado la película. Yo creo que lo que más me impresiona es cuando un adolescente se acerca a mi, alguien como de diecisiete, y me dice "Me encanta Los Descendientes" y me quedo como "¡¿¿Qué?? Eso es increíble!" Y les doy las gracias porque yo creo que esa es la edad en la que puede que se averguencen de reconocer que les gusta Los Descendientes. Porque cuando somos pequeños no nos importa admitir que nos gusta algo, y cuando somos adultos tampoco porque estamos seguros de nosotros mismos, por eso aprecio mucho cuando los adolescentes dicen que les gusta. Honestamente el rango de edad es enorme ahora mismo.

CH: ¿Qué veremos nuevo en esta segunda entrega de Los Descendientes?

B.S: Hay un montón de novedades: nueva música, nuevos bailes, nuevos personajes, nuevos villanos, nuevos viajes... Realmente hay muchísimos aspectos de la película que son nuevos. La duración de ésta es mucho mayor, es todo muy grande y muy imaginativo. En esta segunda entrega veremos La Isla de los Perdidos, en la primera no pudimos verla apenas, pero Los Descendientes 2 tiene lugar en ella, así que esto es un punto importante.