Checco Zalone protagoniza 'Un italiano en Noruega': "Tenemos la capacidad de reconocer nuestros defectos"

El actor Checco Zalone protagoniza la comedia 'Un italiano en Noruega', un filme que pone de relieve el contraste de los estereotipos entre el norte y el sur de Europa y que llega a los cines españoles este viernes 28 de abril.

"Si hay una característica de tenemos los italianos y también los españoles es la capacidad de reconocer nuestros defectos y reencarnar nuestros vicios en las comedias", ha señalado el actor en declaraciones a Europa Press con motivo de la presentación de este filme.

La película es una sátira sobre la figura del funcionario y una visión con mucha ironía sobre como un traslado obligado a un país civilizado como Noruega puede hacer temblar las costumbres y los hábitos de la gente del sur de Europa.

Uno de los tópicos que aborda la película, cuarta colaboración de Gennaro Nunziante (director y guionista) y Checco Zalone, es el machismo y la incapacidad de algunos hombres para abandonar el hogar materno. En este sentido, el actor ha señalado que "hay quien vive eternamente financiado en un noviazgo eterno, que con 40 años no sabe renunciar al calor de sus padres y a una madre que cocina o plancha".

Según ha confesado, él es uno de esos ejemplos: "Me independicé bastante tarde, con 30 años, y a pesar de tener una pareja no me he casado, así que aquí hay algo de autobiografía".

En cuanto a esas diferencias entre el norte y el sur, una fórmula que en España consiguió un récord de espectadores con 'Ocho apellidos vascos', Zalone ha señalado que "los sentimientos humanos pertenecen a todo ser humano independientemente del lugar de donde vienen".

NORTE Y SUR

El intérprete ha precisado que muchos programas de televisión muestran cómo "todo funciona bien en Noruega y los países del norte y subrayan lo mal que están los países del sur". "Me gustaría subrayar el hecho de que no solo basta un estado social que funcione, unos presupuestos o colas que no se saltan. Hace falta sol por ejemplo para estar bien", ha dicho.

Otro de los estereotipos que aborda es la corrupción, "algo negativo", aunque ha subrayado que se trata de "una sátira" y que "no es una apología de la corrupción".

Respecto al humor blanco de la película, Zalone ha indicado que existe una "tradición cómica que pertenece a la gran comedia italiana de los años 60 y 70" y que está alejada del humor "grotesco, la exasperación y la maldad excesiva", que allí "no funciona".

Para Zalone, "el rito de reírse juntos es fundamental, es bonito y es lo que está manteniendo al cine con vida". "Si 10 millones de personas han ido al cine significa que la gente necesita estar junta cuando se ríe y por lo tanto tiene su función", ha señalado.