El DOCS Valencia se estrena con 37 producciones y 55 pases

La producción valenciana será la "piedra angular" de DOCS València, el festival internacional de cine documental que celebra esta primavera, del 11 al 21 de mayo, su primera edición. En total, el certamen cuenta con 37 producciones de carácter internacional, de las cuales 11 son valencianas y con 55 pases que se realizarán en distintos espacios culturales de la ciudad.

Así se ha destacado este miércoles en la rueda de prensa de presentación del encuentro, a la que han acudido los directores del encuentro, Pau Montagud y Nacho Navarro; el secretario autonómico de Cultura, Albert Girona; el diputado de Cultura de la Diputación de València, Xavier Rius; y la concejala de Cultura del Ayuntamiento de València, Glòria Tello, acompañados por el director general del Institut Valencià de Cultura, Abel Guarinos, y el director general de Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana, José Luis Pérez Pont.

Para seleccionar los documentales valencianos que se proyectarían en el festival se lanzó una convocatoria local que cerró el 31 de marzo y en la que se recibieron 96 películas de no ficción. Estas producciones competirán por distintos premios en las categorías de Largometraje Valenciano y Cortometraje Valenciano para los que se ha designado una dotación de 6.500 euros.

El resto de películas de carácter nacional e internacional han sido invitadas al festival pero no participan en sección competitiva. En algunos casos, serán los propios directores, realizadores o los protagonistas de las historias quienes presenten el visionado de las obras.

Tras la 'edición 0' realizada el pasado mes de noviembre, este festival se instala en València respaldado por un presupuesto global de 100.000 euros procedentes de las instituciones públicas en un 80% y de iniciativas privadas. Concretamente, el Institut Valencià de Cultura (IVC) aporta 45.000 euros, el Ayuntamiento de València con 25.000 euros, la Dirección General de Cultura con 12.000 euros y la Diputación de València con 5.000.

INTERNACIONALIZACIÓN

La filosofía del festival será la de la internacionalización, entendida como una puerta para visibilizar las producciones valencianas en el extranjero y que "los creadores viajen con las películas para conocer coproductores y poder hacer más y más películas", ha señalado uno de los directores, Pau Montagud.

Además de proyectar los documentales, los asistentes podrán participar en charlas, coloquios y talleres formativos como en el caso de 'DocsFòrum', un espacio que acogerá charlas con realizadores y teóricos del cine documental entre los que se encuentra Erik Gandini, realizador homenajeado en esta primera edición del festival y responsable entre otros trabajos de 'La teoría sueca del amor', o 'The Rebel Surgeon'.

Por su parte, el actor y documentalista Aitor Merino diseccionará su película 'Asier ETA biok', mientras Isaki Lacuesta desarrollará su teoría sobre las fronteras entre realidad y ficción, y Jon E. Illescas, sociólogo, escritor y artista plástico, presentará su libro 'La dictadura del videoclip'.

Además, el realizador uruguayo Gonzalo Arijón esbozará el difícil retrato del oficio de documentalista, la directora y productora Mercedes Moncada profundizará en la importancia de la memoria y cómo ejercerla en el cine y el crítico e historiador Román Gubern proporcionará las claves del cambio de paradigmas en el cine de no ficción.

En cuanto a las películas, la sección 'GlobalDocs' contará con obras procedentes de Suecia, México, Argentina, Estados Unidos, Suiza o Malasia de realizadores como Pablo Chehebar, Lucía Gajá, Joonas Berghäll, Harold Monfils, Juan Manuel Sepúlveda o Maite Alberdi.

En el apartado 'Proyecciones Especiales' se visionarán los últimos documentales firmados por prestigiosos cineastas como Jim Jarmusch con 'Gimme Danger', donde da su particular revisión de la historia de 'The Stooges', banda rock liderada por Iggy Pop.

DE LOS ROLLING STONES A TRUMP

También se proyectará el nuevo documental de Michael Moore: 'Michael Moore in Trumpland' grabado la noche anterior a las elecciones americanas. La inauguración del certamen tendrá también un marcado acento musical con la proyección de 'Olé, olé, olé: a Trip Across Latin America' de Paul Dugdale, una road movie documental que sigue los pasos de los Rolling Stones en su gira por Latinoamérica hasta culminar con el histórico concierto ante más de un millón de personas en La Habana.

"A mí me encanta el cine comercial pero no me emociona, ni me hace pensar y lo que queremos es provocar al espectador, que se ría, que se enfade, que llegue a casa hablando de la película", ha aseverado Montagud.

Para Glòria Tello, serán diez días de festival, pero "no uno cualquiera, sino uno que se lleva realizando en México diez años", ha dicho en referencia al certamen 'hermano' que el valenciano Montagud creó en el país centroamericano. Entre los objetivos está el de "popularizar el género documental porque es un género con muchas posibilidades para mostrar la realidad social", ha señalado. "Los documentales han dejado de verse como algo aburrido, a la gente le interesa", ha añadido.

Por su parte, Rius ha destacado que "la Generalitat vio con muy buenos ojos desde el primer momento este proyecto" y ha añadido que los documentales "son muy importantes para la sociedad".

Albert Girona ha agradecido al IVC, a Abel Guarinos y a José Luis Pérez Pont su colaboración y ha definido esta cita como "un festival de no ficción que trabaja la realidad y propone una mirada crítica". "Nos interesa un festival de reflexión donde los profesionales se sintieran cómodos debatiendo", ha añadido.