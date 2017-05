3 Doubles Producciones presenta su nuevo estudio de animación 3D y VFX de la mano del Cabildo de Tenerife

Etiquetas

3 Doubles Producciones ha presentado, con el apoyo de Tenerife Film Comission, su nuevo estudio de animación 3D y efectos visuales de la mano del presidente del Cabildo Insular de Tenerife, Carlos Alonso Rodríguez y el Consejero de Turismo, Internacionalización y Acción Exterior, Alberto Bernabé.

El estudio cuenta con cerca de 30 profesionales del sector que han participado en algunas de las películas seleccionadas este año en Annecy como 'Animal Crackers' --dentro de competición-- y 'Deep' o 'Tadeo 2'. Entre ellos, destaca la experiencia en la industria del director de Animación Maxi Díaz ('Planet 51', 'Las aventuras de Tadeo Jones').

Durante la presentación, se ha subrayado la importancia de la cultura, la innovación y la tecnología para el Cabildo de Tenerife, que incluye estos tres ejes en la estrategia Tenerife 2030 para lograr una Isla mejor preparada, más competitiva y mejor conectada. En este sentido, la Corporación insular lleva años apostando por el sector audiovisual y el de la animación por su capacidad de generar empleo cualificado en la Isla.

El CEO y productor ejecutivo de 3 Doubles, Luis Torres, ha destacado el papel de Tenerife en el acuerdo de coproducción con la mayor editorial de cómics de Canadá, Arcana Studios, "gracias a las ventajas fiscales que refuerzan el auge del sector de la animación en la isla".

"Es difícil cuando se abre un estudio conseguir la confianza de los inversores pero, tras nuestro paso por el mercados internacionales como el American Film Market o el Cartoon Movie, hemos demostrado que estamos apostando por proyectos fuertes y viables, y hemos conseguido cerrar la parte necesaria de la coproducción con Canadá", ha explicado Torres respecto a la financiación de estos proyectos.

La coproducción canadiense es 'The Steam Engines of Oz', la versión cinematográfica de la novela gráfica homónima que ha vendido miles de copias en todo el mundo. El argumento retoma el mito después de Mago de Oz desde una visión 'steampunk' en la que los héroes de Ciudad Esmeralda caen en desgracia y las ruedas del progreso toman el mando. En un mundo de monos voladores, Munchkins mecánicos, brujas y pandillas, la joven Victoria Wright, llave inglesa en mano, intentará vencer los engranajes que están demoliendo su hogar.

Por su parte, el productor y COO, Darío Sánchez, ha destacado la importancia de este tipo de producciones para un estudio como 3 Doubles. "Esta primera película del estudio, que no la primera de todos los que estamos inmersos en ella, nos sirve fundamentalmente para engrasar la máquina, es decir, conocer nuestras virtudes y defectos, evolucionar el 'pipeline' actual, adaptarnos a una fantástica ciudad, etc., ya que las siguientes películas que abordaremos necesitarán de una mayor capacidad técnica, por lo que decidimos ir paso a paso."

Respecto al equipo que integra 3 Doubles, Sánchez ha subrayado el 'know-how' como clave para sobrevivir en el sector. "Una de las primeras decisiones que tomamos fue la de contar con grandes profesionales en todas las áreas, algunos de ellos con más de 20 años de experiencia, ya que esa es la única forma que entendemos de conseguir el éxito. Partiendo de esa base, además, contamos con artistas de la isla que tienen unas ganas increíbles de mejorar profesionalmente. Al final, todo ello te permite no sólo sobrevivir, sino crecer en un sector que está en auge."

APUESTAS DE FUTURO

Por otro lado, Sánchez ha adelantado durante esta puesta de largo otra de las coproducciones que realizará el estudio junto a Arcana: llevar a la gran pantalla el cómic 'Ultraduck'. En esta ocasión, el protagonista es un pato de vida humilde que está intentando rehacer su vida tras una ruptura amorosa. Sin embargo, la adquisición repentina de una serie de superpoderes harán que se centre en salvar la ciudad de una extraña y poderosa criatura, además de tener que escapar de una malvada corporación armamentística que quiere capturarlo.

Otro de los proyectos en los que podría implicarse 3 Doubles es la comedia de aventuras de imagen real con integración 3D 'The Impossible Journey', basado en una idea original de Abraham López Guerrero y que tendrá varias productoras de España y UK involucradas. El guionista es Fabrice Ziolkowski, conocido por 'The Secret of Kells', película de animación nominada a los Oscar.

UN PARAÍSO PARA LAS PRODUCTORAS

El Cabildo puso en marcha en el año 2000 la Tenerife Film Commission, integrada en Turismo de Tenerife, que ha gestionado desde la fecha más de un millar de producciones audiovisuales. Tanto los grandes estudios de Hollywood, como Universal o Warner Bros --como otros nacionales y regionales-- han elegido Tenerife para rodar sus producciones no solo por los incentivos fiscales y la variedad de localizaciones sino también por la calidad de los profesionales y las productoras locales, que garantizan el éxito de cualquier producción.

Dentro del sector audiovisual, el rápido avance de la tecnología en los últimos años ha provocado que la animación por ordenador se haya convertido en una de las industrias de mayor crecimiento en todo el mundo. Películas como 'Ozzy' y 'Atrapa la bandera', con récord de taquilla dentro y fuera de España y con innumerables premios y distinciones internacionales, tienen ADN tinerfeño.