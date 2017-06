Eduardo Casanova: "Es este país se lleva mucho lo de robar"

Etiquetas

Una de las comedias más divertidas de la temporada 'Señor, dame paciencia', llega a los cines de toda España de la mano de sus protagonistas Jordi Sánchez, Megan Montaner, David Guapo, Silvia Alonso, Salva Reina, Eduardo Casanova, Paco Tous, Bore Bouika y Rossy de Palma.

Como no podía ser de otra forma el elenco de la película contó con el apoyo de un gran grupo de amigos de la profesión que no quisieron perderse el estreno entre los que pudimos ver a Patricia Conde, Corina Randazzo, Francis Lorenzo, Natalie Seseña, María León, Xuso Jones, Álex de la Iglesia, Antonio Pagudo o Ricardo Arroyo entre otros.

El actor y ahora también director Eduardo Casanova no dudó en reconocer que es una persona que consigue todo lo que se propone y es que si ve algo que le interesa, va a por ello con todas sus fuerzas.

CHANCE: Noche de estreno.

EDUARDO CASANOVA: Sí, noche de estreno. 'Señor, dame Paciencia', aunque para estas noches no hace falta paciencia, solo disfrutar.

CH: Mucho trabajo pero ahí no se pierde la paciencia.

E.C: Creo que hay que quitarle esa mochila al trabajo, el trabajo siempre es maravilloso, no cansa y hace feliz. Nada de paciencia, disfrute.

EDUARDO CASANOVA: "EN ESTE PAÍS SE LLEVA MUCHO LO DE ROBAR"

CH: ¿Cuántas veces has dicho esto?

E.C: La verdad es que no lo digo mucho, como yo no tengo paciencia y todo lo que quiero, lo quiero ya, pues lo hago. No llego ni a decirlo. Quiero una Coca Cola, voy y la pido, que no me la dan, la robo.

CH: Es buena técnica.

E.C: ¿Lo de robar? En este país se lleva mucho lo de robar. No sé si buena técnica moral pero funcionar funciona en este país.

CH: ¿Habrá descanso este verano?

E.C: Poco descanso habrá este verano, pero bueno mira, un poquitito.