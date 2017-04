La Sala Berlanga de Madrid proyecta desde este viernes tres estrenos de cine y documental organizados por Fundación SGAE

Etiquetas

La Sala Berlanga de Madrid acogerá desde este viernes, 28 de abril, tres estrenos de cine y documental, como parte de una iniciativa de Fundación SGAE para fomentar su visualización, debido a que están fuera del circuito del "cine convencional" o a que han tenido poco recorrido en salas.

Concretamente, la cartelera estará compuesta por el documental 'Damn New York. You love it & you hate it', de Arturo Prins; la película 'Todo Mujer', de Rafael Gordon; y 'La espera', la cinta con la que debuta el director Sergio Martínez Vila.

Cada cinta se proyectará entre el viernes y el siguiente miércoles, 3 de mayo, en al menos cuatro de las cinco sesiones dobles que se ofrecerán en la sala entre las 19.00 y las 21.00 horas, a un precio de 3 euros, y en los que participarán los directores de las películas para presentarlas ante el público.

En el caso del documental de Prins, se trata de una cinta en la que el director argentino "presenta una aproximación a la capital del mundo, la Gran Manzana, a partir de testimonios y perspectivismo sacados de su propio diario", según han explicado los organizadores del pase.

En el caso de 'Todo Mujer' protagonizado por Isabel Ordaz, la película (nominada a 14 premios Goya en la última edición) relata "la vida de una mujer que sobrevive al ocaso de una época, la soledad, la pobreza y una enfermedad terminal", mientras que 'La espera' es una "mezcla de documentalismo con una puesta en escena improvisada" sobre sobre las relaciones de pareja y los vínculos con la naturaleza, según la Fundación SGAE.