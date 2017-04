La XIV edición del festival Documenta Madrid 2017 rendirá homenaje al cineasta camboyano Rithy Panh

Etiquetas

La XIV edición del festival Documenta Madrid, que se celebrará entre el 4 y el 14 de mayo, rendirá homenaje al cineasta camboyano Rithy Pahn con ocho de sus documentales, entre ellos su último trabajo, inédito en España, "Exilio".

Así lo han anunciado este jueves los organizadores en una rueda de prensa, donde han indicado que la nueva edición protagonizará también otra relevante retrospectiva a la directora española Margarita Ledo; ambos se reunirán con el público y presentarán algunos de sus títulos.

Rithy Panh ha dedicado su carrera a rehabilitar la memoria personal y colectiva de la historia de su país, Camboya, por lo que el festival ha decidido rendirle homenaje por "su mirada lúcida y certera".

En concreto, durante el certamen se proyectarán títulos clave de su filmografía. Además de 'Exilio', un poema visual donde se rememoran y escenifican las experiencias del hambre, supervivencia extrema y muerte de un joven camboyano durante los años de la dictadura del Pol Pot, con el que fue el año pasado al festival de Cannes; también se proyectarán 'La France est notre patrie' o 'L'image manquante'.

De igual modo, también tendrán cabida en el festival 'Duch, le maître des forges de l'enfer', que obtuvo el Premio César a mejor película documental en los premios de Cine Europeo; 'La terre des âmes errantes', ganadora del premio Cinéma du Réel en el año 2000 y del Premio Internacional de la Crítica; 'Site 2. Aux abords des frontières, gran premio documental SCAM en 1998; y 'S-21, La machine de mort Khmère rouge' que se proyectará el viernes 5 en Cineteca.

El sábado 6 en Filmoteca Española, el cineasta realizará un encuentro con el público, tras la proyección de 'Exilio'. Por su parte, en el homenaje dedicado a Margarita Ledo se proyectarán tres películas de la realizadora gallega, 'Santa Liberdade', 'Liste, pronunciado Líster' y 'A cicatriz branca'. Esta última se proyectará el martes 9 en la Filmoteca Española y a continuación, Ledo ofrecerá un encuentro con los espectadores.

"Queremos continuar y mantener el éxito del festival en Madrid y renovarlo a través de una línea editorial que se tiene que abrir a otras proyecciones", ha dicho el codirector de Documenta Madrid, David Varela, quien espera mantener y superar la misma afluencia de público de la pasada edición que rondó los 12.000 espectadores.

"Lo importante no es que sea un festival con grandes películas, sino un lugar de encuentro entre los cineastas", ha apuntado Varela.

BIDOU, MONCADA O LEDO, ENTRE LOS MIEMBROS DEL JURADO

Personalidades del sector cinematográfico formarán parte del jurado de las diferentes secciones competitivas. El de la competición internacional estará compuesto por el productor Jacques Bidou, que ha avalado más de 110 películas y 38 largometrajes; la cineasta Mercedes Moncada y el cineasta Petter Metler.

Por su parte, el jurado de la competición nacional contará con la productora Daniela Alatorre, el cineasta Luis Parés y la directora Margarita Ledo.

Por último, en la sección 'Fugas' formarán parte del jurado Andrés Duque, la programadora Cíntia Gil y el escritor Miguel Fernández Labayen.

TRES NUEVOS PREMIOS

El festival contará este año una mayor diversidad de premios en las tres secciones competitivas. En total serán cinco premios con una dotación total de 45.000 euros.

De ellos, tres son de nueva creación derivados al cine español. El 'Premio al Mejor Director Español' otorgado por Aracne Digital Cinema; el 'Premio a la Mejor Fotografía' en memoria la director de fotografía Jordi Abusada, que será dotado con un trofeo; y el 'Premio del Jurado DOC-TAI'.

Del mismo modo, este año el festival se manifestará en un total de 7 distritos madrileños con 9 proyecciones en total y 6 coloquios con los directores.

Por otra parte, Documenta Madrid también ofrecerá una novedosa actividad en colaboración con colegios e institutos. En concreto, se trata de ofrecer a sus alumnos un espacio de reflexión a través del cine de no-ficción. En total tendrán lugar 5 sesiones matinales pensadas para acercar el cine documental a los niños y adolescentes. La actividad también incluirá dos películas: 'The Grown-Ups' y 'We are humanity'.

"SI TUVIERA QUE ELEGIR DIRÍA QUE SIGAN ESTAS PERSONAS"

Por otra parte, la directora artística de Cineteca, Lola Salvador, ha tildado de "espléndido" el trabajo realizado por los codirectores de Documenta Madrid, Andrea Guzmán y David Varela, que se pusieron al frente de la dirección artística del festival el pasado mes de diciembre, después de que el anterior equipo liderado por Mikel Olaciregui y Vicente Mozo fuese apartado.

Preguntada por Olaciregui y Mozo, la directora artística ha dicho que "les dio pena perder al equipo anterior", sin embargo, ha asegurado que fue una "buena" elección elegir al equipo de Varela y Guzmán.

"Si tuviera que elegir diría que sigan estas personas porque tienen pasión", ha apuntado Salvador, a la vez que ha subrayado que "admira a toda la gente que ha trabajado los años anteriores en el festival".