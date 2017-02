La Térmica lleva a Nerja las calles de Nueva York a través del objetivo del fotoperiodista Mariano Pozo

Etiquetas

Las calles de Nueva York llegan este jueves a Nerja de la mano de La Térmica y gracias a la exposición del fotoperiodista Mariano Pozo en la Sala Mercado de la localidad.

La muestra, que podrá visitarse hasta el próximo 10 de marzo transportará al visitante a la ciudad de Nueva York a través de una serie de fotografías en blanco y negro tomadas por Pozo, artista con más de 34 años de profesión a sus espaldas que recoge en esta muestra su visión más personal e íntima de una ciudad a la que idolatra.

Las obras podrán visitarse lunes a viernes de 12.00 a 14.00 horas y de 17.00 a 21.00 horas. Se trata de una exposición itinerante del programa de La Térmica en la provincia, una iniciativa de la Diputación de Málaga que exporta las actividades del centro de cultura contemporánea a los municipios malagueños.

Mariano Pozo (Málaga, 1966) comenzó desde muy joven a hacer realidad sus dos auténticas pasiones, viajar y hacer fotografías. Sus inicios están vinculados al baloncesto, concretamente al equipo Caja de Ronda, al que lleva 34 años fotografiando.

Ha sido fotógrafo oficial de la Liga ACB de baloncesto en España, así como de la Euroleague de baloncesto europeo, y fue uno de los fotógrafos participantes del libro conmemorativo de la Liga ACB '25 años ACB en imágenes'. En 1992 obtuvo la Medalla del Comité Olímpico de Lituania por su apoyo a la selección nacional de baloncesto de dicho país.

Estudió derecho, aunque posteriormente se dedicó de lleno a la fotografía; ha publicado sus reportajes en prestigiosos medios españoles e internacionales; posee dos premios nacionales de fotografía periodística (Ejército y New look), y ha publicado los libros '17 años bajo el aro', 'India, una mirada interior' (cuya recaudación íntegra sirvió para el desarrollo de diferentes acciones humanitarias), '30 años de ilusiones del Unicaja', y 'Mozambique in Memorian', otra obra solidaria.