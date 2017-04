Etiquetas

La escritora Sara Mesa, autora de 'Mala letra' (Anagrama) entre otras novelas, se ha mostrado este domingo gozosa de reunirse con sus lectores más antiguos, y algunos nuevos, en el "gran día" de Sant Jordi.

En declaraciones a Europa Press, la madrileña ha celebrado visitar la fiesta por segundo año consecutivo, en que ha recibido un "goteo" de lectores.

"Hoy una mujer se me ha acercado y me ha dicho que cada año compra un libro de un autor que no conoce, y que este año ha escogido un libro mío", ha relatado.