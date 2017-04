Xavier Bosch y Fernando Aramburu, los eBooks más vendidos en Amazon.es

Etiquetas

Las últimas novedades de Xavier Bosch 'Nosaltres dos' y Fernando Aramburu, 'Patria', han sido los eBooks más vendidos en Amazon.es en ficción en catalán y castellano durante la Diada de Sant Jordi.

Según ha informado la compañía, en ficción catalana se sitúan también entre los más vendidos 'Un home cau', de Jordi Basté y Marc Artigau; 'Els vells amics', de Sílvia Soler; 'Rosa de cendra', de Pilar Rahola, y 'Quan arriba la penombra', de Jaume Cabré.

En las últimas posiciones del 'top ten' de ficción catalana se encuentran 'La vida que aprenc', de Carles Capdevila; 'La senyora Stendhal', de Rafel Nadal; 'Els hereus de la terra', de Ildefonso Falcones; 'La set', de Jo Nesbo, y 'Mitja vida', de Care Santos.

En ficción castellana, por detrás de Aramburu figuran 'La hermandad', de Marcos Chicot; 'Los pilares de la tierra', de Ken Follet; 'Los ritos del agua', de Eva García Sáenz, y 'El silencio de la ciudad blanca', de la misma autora.

Cerrando el ranking en castellano, le han seguido 'No soy un monstruo', de Carme Chaparro; 'Todo esto te daré', de Dolores Redondo; 'No voy a pedirle a nadie que me crea', de Juan Pablo Villalobos; 'Te veré bajo el hielo', de Robert Bryndza, y 'Tu recuerdo es más fuerte que mi olvido', de Paloma Sánchez Garnica.

Por otro lado, el título 'Los herederos de la tierra', de Ildefonso Falcones, ha sido el primer libro del día comprado a través de Prime Now, el servicio de entregas ultra-rápidas de Amazon, que se ha entregado a un cliente de Barcelona en 43 minutos a las 10:49 horas.

Según la directora de Kindle para España, Francia y México, Koro Castellano, "la pasión por la literatura se traslada a las calles y también al mundo online".

Ha asegurado que el año pasado Sant Jordi fue el día de la historia de Amazon.es que va libros digitales se vendieron y ha dicho: "Desde Amazon estamos orgullosos de poder contribuir a contagiar la pasión por las buenas historias e innovar en nombre de los lectores".

Este ranking de Amazon se ha obtenido analizando el número de eBooks vendidos desde lasa 00.01 horas del 23 de abril hasta las 18.00 horas.