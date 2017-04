Anna Barrachina, protagonista del desfile de Hannibal Laguna

Etiquetas

A las 12:30 h de esta mañana ha tenido lugar la inauguración oficial de la IV edición de Pasarela Costura España-Madrid Bridal Week, en la Galería de Cristal del Palacio de Cibeles de Madrid, con la presentación del fashion film titulado Sincerely You, protagonizado por la modelo Anna Barrachina quién, además, ha sido la modelo estrella del desfile de la colección nupcial 2018 de Hannibal Laguna.

"Conocer a Anna Barrachina ha sido una experiencia maravillosa. La combinación de su frágil y femenina belleza, su carácter alegre y su camaleónica actitud, son la esencia de mi nueva colección Silgarden", asegura Hannibal Laguna, "la fascinante idea de convertirla en una de las enigmáticas flores de mi nuevo jardín, ha hecho posible la idea de crear un vestido solo para ella. Me siento atraído por la sensualidad de las flores, sus formas caprichosas, sus colores, sus aromas. Anna es el reflejo de un nuevo tipo de mujer, en donde la naturalidad y la frescura, conviven con el romanticismo y la feminidad. Me emociona que Anna forme parte del efímero universo de Silkgarden", concluye el diseñador.

En este fashion film han colaborado, además, David Molina, Director Creativo de peluquería para Kevin Murphy y de maquillaje para Ego Professional Make Up en esta pasarela, el estilista Javier de Juanas y el Hotel Only You de Madrid, donde se han rodado parte de las escenas de este romántico homenaje a todas las novias.

Al desfile de Hannibal Laguna han acudido importantes personas del mundo de la moda nacional como Charo Izquierdo, Directora de Mercedes Benz Fashion Week Madrid, Modesto Lomba y Pepa Bueno, Presidente y Directora Ejecutiva de la Asociación de Creadores de Moda de España y el consagrado modisto Elio Berhanyer, al que, tras el desfile, se le ha hecho un homenaje por su larga y exitosa carrera como diseñador, siendo uno de los modistos más importantes de la Alta Costura española.

También hemos visto rostros conocidos como son las actrices Lydia Bosch, Esmeralda Moya y Nerea Garmendia, que no han querido perderse el desfile y han disfrutado de las nuevas propuestas nupciales de Hannibal Laguna. A lo largo del día de hoy, 18 de abril, se celebrarán, además, los desfiles de Noemí Vallone, de los representantes de Gran Canaria: Amarca, Juan Carlos Armas y Sedomir de la Sierra y de los diseñadores de Moda Adlib Novias: Ibimoda, Piluca Bayarri, Virginia Vald y Tony Bonet.