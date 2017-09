Carmen Lomana: "Belén Esteban lo que tiene que hacer es pagarme"

Etiquetas

Miguel Marinero se atreve con nuevos tejidos y estilos de la mano de su hijo Nicolás en la presentación de su nueva colección Primavera- Verano 2018 bajo el nombre de 'Built'.

Con motivo de una nueva edición de Mercedes- Benz Fashion Week el diseñador expuso su nueva colección en la que está muy presente la arquitectura en las prendas minimalistas y de vanguardia. Propone once piezas jóvenes y frescas "que se integran con agilidad en el paisaje urbano" y que abarcan una paleta cromática que va desde el blanco al rojo pasando por el camel y un sutil beige.

A este evento no faltó una de sus mejores clientas, Carmen Lomana. La madrileña habló claramente de lo que pensaba sobre la última entrevista de Belén Esteban en Sábado Deluxe.

CHANCE: ¿Apoyando a Miguel?

Carmen Lomana: Apoyando a Miguel siempre, tenemos vínculos desde hace muchos años, él es de Llanes y aparte de tener las obras concretas de Miguel, porque tengo muchas cosas, me gusta mucho.

CH: ¿Cómo ves el salto de la piel al textil?

C.L: Estaba segura porque Miguel tiene dos hijos, sobre todo su hijo es tremendamente creativo, buen diseñador y él ya lleva haciendo sus diseños hace tiempo. Me parece muy bien porque además me ha encantado.

CH: Te vemos con muy buen color de piel.

C.L: Hace dos semanas que llegué de la playa pero es que estaba como un conguito de negra, me he pasado un mes modo tumbona de playa. Lo necesitaba, m merecía estas vacaciones. He estado dos meses.

CH: ¿Vuelves a tener pareja?

C.L: Yo lo retomo a veces en verano. Estuve con Edmond todo el verano, pero él se ha ido a Ámsterdam y yo me quedo aquí. Es más cómodo retomar un novio que ya conoces que otro y como no ha habido nada que me haya emocionado mucho.

CH: ¿Proyectos para este año?

C.L: Con mucho trabajo. Voy a seguir en la radio, he grabado algunas cosas para televisión y tampoco quiero trabajar tanto, lo normal. Con mi crónica, que la tenéis que leer todos los sábados, que es fantástica.

CH: ¿Cómo has visto el tema de Belén Esteban con María José Campanario?

C.L: Si lees mi Twitter te vas a enterar. Me parece de una mezquindad, de una falta de sensibilidad y de una falta de delicadeza hacia alguien que te llama en un momento que está triste o que está mal para agradecerte que te hayas preocupado por ella. Es algo muy íntimo y lo que hablaron supongo que también y ahora como novedad dice que es que no ha dicho todo. Es que no tenía que decir nada. No me parece nada bien, la lealtad es fundamental en la vida y la discreción también.

CH: Al final con Belén has tenido algún acercamiento.

C.L: Belén lo que tiene que hacer es pagarme las costas del juicio y no creo que nos volvamos nunca a acercar mucho más. Si nos toca trabajar juntas yo por mi parte desde luego nunca haré ni diré nada que pueda molestarla pero ya nunca más. Un apersona que públicamente me ha faltado al respeto y me ha insultado pues no y eso que no soy rencorosa.

CH: ¿Conoces a Alba Carrillo que va a ser la nueva colaboradora de Sálvame?

C.L: Me parece perfecto porque le va al pelo, es muy mona, así que estupendo. Me lo imaginaba y debían de llevar a su madre también y a ver si se matan ahí las dos.

CH: ¿De cuál eres más fan de Alba o de Lucía?

C.L: Hubo un momento que fue histórico en Supervivientes, cuando cogieron un enfado, cogen el petate y dicen "nos vamos". Ese momento fue muy gracioso y muy televisivo.

CH: ¿Tú hubieras hecho eso?

C.L: No, nunca me habéis visto pegando gritos ni haciendo barbaridades porque una de las cosas que yo quería mostrar es que uno no pierde su esencia ni su educación sea la situación que sea. En esos momentos se ve qué tipo de persona eres.

CH: ¿Sigues teniendo contacto con tus compañeros de Supervivientes?

C.L: No, cada uno tiene su vida. Eso es un momento puntual. La vida de Chabelita y la mía no tienen nada que ver, pero si me encuentro con ella encantada y feliz.