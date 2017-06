La diseñadora Pilar Sarmiento ganadora del primer #MallorcaDesignDay

Etiquetas

La diseñadora novel Pilar Sarmiento Gada ha resultado ganadora del certamen de moda que llevaba aparejada la primera edición de #MallorcaDesignDay.

Tomando como base el tema base del evento, 'La Publicidad y las Marcas', la diseñadora presentaba su colección Green Zone, en un Moll Vell vestido para la ocasión en el que se dieron cita más de 700 personas. Una colección arriesgada y divertida que rendía homenaje a marcas míticas como LEGO, según informa la organización del evento en un comunicado.

Sarmiento, graduada en moda por la Escuela de Arte Superior de Diseño de las Islas Baleares (Easdib), era una de las 6 finalistas Baleares seleccionadas el pasado mes de abril por el jurado preliminar de #MallorcaDesignDay.

Un plantel de jóvenes diseñadores que, en menos de dos meses, han dado forma a unas colecciones rompedoras que anoche se presentaban al gran público. Ellos son: Marisa del Hoyo (colección Red is not Red), Juan José Llanes (colección CUATRO), Anna Iranzo (colección C de Felicidad), Pablo Rodríguez (colección Magic Paul) y Patricia Perales (colección Deliciux).

Con el popular Nacho Montes como maestro de ceremonias, la noche continuó con el desfile de la colección Evolution-Woman in Black perteneciente a las ganadoras del primer premio nacional: un grupo de estudiantes del Centro Superior de Diseño Crea Navarra.

Esta colección en la que primaba el negro, vendría seguida de uno de los momentos más esperados de la noche: la presentación de la colección de la diseñadora Nieves Rubio, ganadora del primer premio nacional en la categoría curvy.