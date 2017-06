Arcade Fire corona un Primavera Sound marcado por las actuaciones sorpresa

Etiquetas

Los canadienses Arcade Fire han coronado con un multitudinario concierto repleto de hits el decimoséptimo Primavera Soulnd de Barcelona, marcado por las actuaciones sorpresa de los propios quebequeses, los escoceses Mogwai y las californianas Haim --esta madrugada-- en las tres jornadas del festival, que prevé superar los 200.000 asistentes.

El combo liderado por Win Butler y Regine Chessagne, tras su aparición sorpresa del jueves, han ofrecido un vibrante concierto en el que han ofrecido pinceladas de su inminente 'Everything Now' en un repertorio regado con los clásicos de la banda.

Desde la inicial y sorpresiva 'Wake up' --habitual cierre en la mayoría de tours de los canadienses-- y el nuevo single 'Everything now', que evidencia el gusto de la banda por las melodías discotequeras, se han metido al público en el bolsillo.

El inicio demoledor ha continuado con 'Haïti', la festiva 'Here comes the night time' --otra habitual de los tramos finales--, 'No cars go' y el himno con tintes catedralicios 'Intervention'.

En un escenario con pocos artificios, se ha ido sucediendo una colección de hits al alcance de pocos: 'The suburbs', 'Ready to start' --de 'The Suburbs'--, 'Sprawl II', 'Reflektor', 'Afterlife', 'We exist' --de 'Reflektor'--.

El nuevo álbum ha vuelto a aparecer en el tramo postrero con 'Creature comfort', plagada de capas de teclados, acompañadas de 'Power out' y 'Lies', ambas de su primer disco, y la final 'Windowsill'.

El pop bailable de Metronomy y, sobre todo, el espectáculo de una imparable Grace Jones habían calentado el ambiente de la explanada para la actuación de los canadienses, mientras que en la otra punta del recinto era el brasileño Seu Jorge quien ofrecía con su acústica sus particulares versiones de David Bowie.

Previamente, el nombre que ha marcado la tarde ha sido el de Van Morrison, con una actuación en la que el 'León de Belfast' ante un público hablador ha dado una clase magistral con su elegante combinación de jazz, blues, country y rock'n'roll.

El directo de los australianos Pond ha sonado lisérgico y potente en el último momento soleado de la tarde, mientras que los escoceses Teenage Fanclub han desplegado una batería de himnos como 'Don't look back' y 'Hold on'.

Una jornada que también ha contado con el rock'n'roll garajero de Royal Trux, y la segunda oportunidad de escuchar el pop cálido y ornamental de The Magnetic Fields con su autobiográfico '50 Song Memoir' en el Auditori, escenario en el que también ha recalado la propuesta de Rosalía & Raül Refree con su debut 'Los Angeles'.

En el turno de madrugada, el festival cerrará con la potencia punk rock de Against me! liderados por Laure Jane Grace, el rey del grime Skepta, Japandroids, !!! (Chk, chk, chk), la actuación sopresa de Haim y el habitual cierre con la sesión de Dj Coco.