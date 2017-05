J Balvin: "La música urbana y latina domina el mundo"

Etiquetas

Mientras continúa arrasando con Hey Ma, su colaboración con Camila Cabello y Pitbull, el colombiano J Balvin (Medellín, 1985) está a punto de regresar a España, en esta ocasión con su Energía Tour, que incluye fechas el 21 de mayo en el Sant Jordi Club de Barcelona y el 22 de mayo en el WiZink Center (formato Ring) de Madrid.

Más de 19 millones de fans en Facebook y 4 millones de seguidores en Twitter, consecutivos números 1 y colaboraciones con Justin Bieber, Major Lazer, Maroon 5, Ariana Grande y Pharrell Williams, entre otros muchos, avalan a J Balvin como uno de los nombres esenciales de la música pop del momento, más allá de la etiqueta latina.

"Ganamos el Grammy Latino al Mejor Álbum Urbano, que era una de las misiones que teníamos desde que empezamos a hacerlo. Lo logramos, gracias a Dios, y todo lo que está pasando está siendo increíble", apunta a Europa Press el colombiano, nacido José Álvaro Osorio Balvin.

Ese álbum al que se refiere es Energía, su cuarta entrega, lanzada a través de Universal Music en junio del pasado año y con la que ha conseguido gran éxito planetario con sencillos como Bobo, Ginza y Safari -esta última codo con codo con Pharrell Williams-, todos ellos con millones de escuchas en streaming y reproducciones en YouTube.

"La música urbana y latina domina el mundo, claro. Estoy orgulloso de hacer reguetón, que es lo que hago. Lo estamos llevando a un nivel más 'mainstream' sin perder la esencia a través de la composición y la producción. Quiero darle ese color más 'radio friendly' y llevarlo a cualquier tipo de oyente", reflexiona.

Y precisamente oyentes es lo que acumula por millones J Balvin, "el artista latino más buscado de Spotify", según él mismo recuerda, y el primer artista urbano y latino en conseguir mil millones de visitas con un único vídeo, el del tema Ay vamos. "Hay una aceptación y eso no lo digo yo, lo dicen los números", apostilla.

"No me molestan las críticas al reguetón", prosigue J Balvin, quien tiene claro que "no se puede agradar a todo el mundo". Y añade que "para que haya equilibrio tiene que haber gente a la que gustes y gente a la que no", a pesar de lo cual asegura que su "sueño es llegar a toda la gente posible".

Para conseguir ese objetivo, combina en su música sonidos latinos con otros más globales como el R&B y el hip hop, pues "son los géneros que marcan tendencia". "Pero lo hago porque me gusta. Cuando realmente sigues tus convicciones terminas siendo original por ser tu mismo, y ese es un indicador muy bueno de que estás haciendo las cosas como deben ser, porque no estás siguiendo una ola", plantea.

En esta línea, agrega que el sonido de J Balvin es, en definitiva, "para la raza humana", de manera que puede ser reconocible y conectar en lugares tan diversos como "España, India, África, Londres, Nueva York o Santo Domingo". "Conseguimos penetrar en muchos mercados donde antes no había esta presencia tan fuerte de nuestra música, que es música latina para el mundo", afirma.

ÉXITOS MUNDIALES

J Balvin recuerda que ha "encadenado varios números 1 en Billboard" y resalta que en España "la aceptación también está siendo increíble". Esto le lleva a admitir que "ha sido muy bonito llegar a este continente europeo que está tan lejos de América", y reitera su intención de "expandir la música y no ser un 'one hit wonder' ni un artista de moda, sino tener una carrera sólida".

"He estado de gira por Alemania, Italia, Holanda, Suiza, Francia e Inglaterra. Tocamos en lugares no muy grandes para dejar a la gente con ganas y estuvo increíble. Así vamos sumando a la gira del próximo año. Creo que a España vendremos antes del verano y también en verano, si Dios quiere", indica.

A este respeto, asegura que lo que más le gusta es presentarse "en países con otro idioma, que sea la música la que hable". "Fue genial ver a todo ese público local cantando algo que posiblemente no sepan qué significa, pero se la saben de principio a fin. Como me pasaba a mi con el inglés", señala.

A pesar de que sea la música la que hable, sin idiomas, J Balvin sí destaca que actualmente "el español se impone y es ya el segundo idioma más comercial dentro de la música a nivel mundial". Y concluye: "Internet, las redes sociales y las diferentes plataformas han permitido que el mundo sea más pequeño, que las barreras sean cada vez menos. Los anglosajones ya saben que está pasando".