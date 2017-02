Diana Ross regresa a Las Vegas

Etiquetas

Dos años después de su última actuación en Las Vegas, Diana Ross regresará el próximo miércoles, 8 de febrero, al escenario del The Venetian para hacer las delicias de su fans en una miniresidencia de nueve días en el teatro del conocido hotel-casino. The Essential Diana Ross: Some Memorias Never Fade, mantiene el nombre de su anterior minigira, recoge algunos de los mayores éxitos de la diva durante sus más de 50 años de carrera como cantante. Un dólar de los 59,50 que costará cada entrada del show serán destinados a la fundación solidaria del icono musical de 72 años.