Biffy Clyro, Years & Years, The Jesus and Mary Chain y La Casa Azul, entre las nuevas confirmaciones del FIB

Las bandas Biffy Clyro, Years & Years, The Jesus and Mary Chain, Temples y La Casa Azul son algunas de las nuevas confirmaciones para la próxima edición del Festival Internacional de Benicàssim (FIB), en Castellón, junto a cabezas de cartel como los ya anunciados Red Hot Chili Peppers, The Weeknd, Kasabian, Foals, Los Planetas y Deadmau5, según ha informado la organización en un comunicado.

Biffy Clyro vuelve al FIB a petición de muchísimos fibers que quieren verles en el escenario. Tras llenar sus conciertos a lo largo del planeta, el trío regresa al festival con una fuerza y energía que hacen de 'Ellipsis' su mejor trabajo hasta la fecha. La banda escocesa se ha convertido en uno de los grupos "más impactantes" en directo.

Years & Years con 'Communion', su disco de debut, ha lanzado al mercado uno de los álbumes más aclamados de 2015, llegando a vender millón y medio de ejemplares y alcanzando las más altas posiciones en las listas de veinte países. El trío obtuvo cuatro nominaciones a los Brit Awards llenando salas con su pop electrónico.

Su líder, Olly Alexander, se muestra como uno de los talentos "más comprometidos" de su generación. Como ejemplo quedó su alegato de defensa para el colectivo LGBT en el festival de Glastonbury o el "controvertido" video de su hit 'Desire', en el que se muestra la actitud, influencia y la propuesta de Years & Years, según la organización del FIB.

La banda The Jesus and Mary Chain también estará presente en el festival. El grupo de los hermanos William y Jim Reid fue uno de los nombres que encabezaron la primera edición del FIB, y este año vuelve con su nuevo disco 'Damage and Joy'.

Temples regresan con un disco como 'Volcano' que ha conseguido casi un millón de escuchas en Spotify y Soundcloud. '(I Wanna Be Your) Mirror', 'Strange Or Be Forgotten', 'Oh The Saviour' o 'In My Pocket' sonarán junto a hits como 'Shelter' o 'Sun Structures'.

BUBBLEGUM Y SUNSHINE-POP

Guille Milkyway, el nombre detrás de La Casa Azul, es el artista que ha conseguido "derribar" las barreras de la música comercial para llevar a todos los oídos el bubblegum, el sunshine-pop, el europop y todos esos estilos que merodean en torno a las melodías "más hermosas y los arreglos perfectos".

Junto a este plantel de artistas, el FIB contará con una buena dosis de electrónica y guitarras para la fiesta del verano. El canadiense Tig convertirá al festival en un gran club lleno de la mejor música de baile, y también estarán presentes en el festival Joe Crepúsculo, el dúo británico Honne y Dream Wife.