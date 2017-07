The Weeknd encabeza la primera jornada del FIB 2017

Etiquetas

La jornada inaugural del Festival Internacional de Benicàssim (FIB) 2017, que se celebra del 13 al 16 de julio, contará este jueves con la presencia de uno de los artistas más esperados de esta edición, The Weeknd. La estrella internacional actuará en el Escenario Las Palmas, donde interpretará algunos de sus grandes éxitos, como 'Can't Feel My Face', 'Starboy' 'The Hills' o 'Earned It'.