El Espacio Turina acoge este viernes y sábado dos conciertos del grupo The Soloists of London

El grupo británico intrpretará piezas de Mozart, Schubert y Brahms

El Espacio Turina acoge este viernes 21 y el sábado 22 de abril a las 20,30 horas dos conciertos del prestigioso grupo británico The Soloists of London, cuyos componentes son conocidos por ser miembros de grandes orquestas de fama mundial.

El concierto del viernes consistirá en la interpretación del concierto para piano K246 en Do Mayor de Mozart y el Quinteto con piano en La Mayor Op 114 'La Trucha' de Schubert. A su vez, según un comunicado, el sábado interpretará el concierto para piano K414 en La Mayor de Mozart y el Quinteto con piano en Fa Menor Op 34 de Brahms.

The Soloists of London es uno de los mejores conjuntos musicales de Gran Bretaña. Once músicos de cuerda seleccionados de algunas de las orquestas más famosas del mundo: la London Philharmonic Orchestra, la Academy of St Martins in the Fields, la English Chamber Orchestra, la Orchestra of the Welsh National Opera y la Philharmonia Orchestra. Este dinámico grupo ha dado conciertos por el Reino Unido y por todo el mundo con grandes elogios.

Apasionados de la música de cámara, estos músicos flexibles han interpretado trabajos del siglo XVI hasta nuestros días, trabajando juntos en perfecta armonía, mientras actúan de pie libremente sin un director. Entre sus colaboraciones, destaca su trabajo con artistas tan diversos como Madonna, Pavarotti, Sting, José Carreras, Barbara Hendrix, Diana Ross o Paul McCartney, así como actuaciones ante el Papa Juan Pablo, la Reina Sofía de España y la Reina Elizabeth de Inglaterra.

A su vez, algunos de sus integrantes han sido partícipes de la grabación de la banda sonora original de películas como 'Harry Potter' y 'El Señor de los Anillos'.