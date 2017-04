MazikDuo presenta en Ibiza su espectáculo sobre música judía

Etiquetas

El Auditorio del Centro Sociocultural de Cas Serres en Ibiza acogerá este domingo el concierto de Jewish Life a cargo de MazikDuo.

Según ha informado el Consell en un comunicado, 'Jewish Life, retratos del pasado' es un espectáculo musical que intenta demostrar la relación entre música, historia y cultura, situando al espectador en un punto determinado del tiempo y la cultura de una comunidad.

MazikDuo tratará de iniciar un viaje para mostrar a través de la música las diferentes situaciones que la comunidad judía ha sufrido a lo largo de su historia.

El grupo interpretará música judía popular, que incluye temas como la 'Quatuor pour la fin du Temps' de Olivier Messiaen, la 'Sonata per a clarinet y piano opus 28' de Mieczyslaw Weinberg; la 'Klezmer Fantasy' de Marcel Saurer, 'From Jewish Life' d'Ernst Blosch o 'Sonatina for Klezmer clarinet and piano' de Paul Shoenfield.

MazikDuo está formado por Tolo Genestar, clarinete, y Marc Sumsi, piano, graduados por el Conservatorio Superior del Liceo de Barcelona. En solitario, según el Consell, los músicos han logrado premios de gran importancia como el premio Orquestra Ubesco de Barcelona.

'Jewish Life, retratos del pasado' se estrenó en 2016 y ya se ha presentado en Mallorca, Barcelona, Andalucía y Madrid. La función forma parte del circuito Talentib 2017 para acercar a las Baleares los talentos de grupos de lugares cercanos.

El concierto se iniciará a las 20.00 horas y el precio de las entradas es de 15 euros en taquilla y ocho euros anticipada. Las reservas pueden hacerse llamando al 680.104.856.