'Música en el Camino' llevará 50 conciertos hasta septiembre a templos palentinos de la Ruta Jacobea

La octava edición del ciclo 'Música en el Camino' ofrecerá más de 50 conciertos de 14 artistas invitados en algunos de los templos más representativos del tramo palentino de la Ruta Jacobea, entre mayo y septiembre.

Los artistas proceden de siete países (Estados Unidos, Canadá, Costa Rica, México, Argentina, Gran Bretaña y Holanda) y el ciclo cuenta con la colaboración de la Diócesis de Palencia, el Ayuntamiento de Carrión de los Condes y la Diputación Provincial, y llegará hasta los municipios

palentinos de Carrión de los Condes, Frómista, Villalcázar de Sirga, Támara y Saldaña, así como al Palacio Episcopal de la capital palentina.

Este programa arranca con las actuaciones del argentino Mariano Fraga y su compatriota Mateo Crespi, quien tomará el relevo a partir del 24 de mayo con una serie de actuaciones en la Iglesia de San Martín de Frómista (día 24 de mayo) y en el templo de Santa María de Carrión de los Condes (26 y 27).

Asimismo, los días 12, 13, 19 y 20 de mayo ambos intérpretes actuarán juntos formando el Dúo Fraga Crespi.

El programa de conciertos continuará con Eduardo Rodríguez que ofrecerá seis recitales en los mismos escenarios del Camino de Santiago palentino los días 31 de mayo y 2, 3, 7, 9, 10 y 17 de junio. También en el mes de junio, llegará el turno para Jeffrey McFadden con cinco conciertos en las localidades de Frómista, Carrión, Saldaña y Palencia capital.

El mes de julio se abrirá con la participación de René Izquierdo, profesor de guitarra clásica en la Universidad de Wisconsin y considerado por la crítica "como uno de los guitarristas más versátiles de la actualidad".

Mientras que en el mes de mes de septiembre (primera quincena) el festival recibirá la visita del británico Michael Partington, quien regresará a Palencia de la mano de este ciclo, en el que en esta edición visitará Carrión y Frómista, ya que uno de sus últimos trabajos discográficos, titulado 'Por Caminos de Santiago', rinde homenaje a la ruta jacobea.

Otro de los artistas invitados este año es James Kline, miembro del reducido grupo de expertos en archiguitarra en todo el mundo y a quienes algunos definen como un "trovador moderno". El norteamericano será además el encargado de dar vida y alma a 'Suite for el Camino', una de las piezas estrella de esta edición, cuyo estreno absoluto tendrá lugar en la Iglesia de Santa María de Carrión de los Condes el sábado, 23 de septiembre.

Asimismo, el público podrá ser testigo del estreno, en esta ocasión el 20 del mismo mes, de una pieza compuesta por el veterano compositor argentino Jorge Morel. Titulada 'Recuerdos del Camino', la obra subirá al escenario de la mano del holandés Enno Voorhorst y la canadiense Laura Young.

La nómina de estrenos se completa con la actuación que ofrecerá el pianista y organista Manuel Obregón, ex ministro de Cultura de Costa Rica, quién estrenará la obra 'New Works for el Camino' en dos recitales programados en las localidades de Támara y Carrión los días 21 y 24 respectivamente.

Por último, otra de las citas más destacadas del ciclo será el concierto extraordinario, el número 500 en la historia de 'Música en el camino', que ofrecerán David Russell (quién atesora un premio Grammy y está considerado como uno de los maestros de la guitarra clásica internacional) y el dúo Exaudi, formado por los guitarristas, René Izquierdo (Cuba) y Elina Chekan (Bielorrusia). Su actuación será el 23 de septiembre y tendrá como escenario Villalcázar de Sirga.