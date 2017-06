La OSPA abrirá la temporada con los 'Carmina Burana' cantados por Ana Nebot, Hugh Russel y el Coro de la FPA

Etiquetas

La Orquesta Sinfónica del Pricipado de Asturias (OSPA) abrirá su próxima temporada 2017-2018 con una interpretación de la cantata de los poemas de 'Carmina Burana', intepretada por la soprano Ana Nebot, el barítono Hugh Russell, y el Coro de la Fundación Princesa de Asturias. Será los días 5 (Teatro Jovellanos de Gijón) y 6 (Auditorio de Oviedo) de octubre.

La gerente de la OSPA, Ana Mateo, y el viceconsejero de Cultura, Vicente Domínguez, han presentado este viernes en rueda de prensa la nueva temporada de la agrupación sinfónica asturiana. La programación prevé que tomen la batuta de la Orquesta algunos maestros ya conocidos como Andrew Grams, Corrado Rovaris y Carlos Miguel Prieto, junto a otros que se estrenarán al frente de ella, como James Ross o Cristóbal Soler.

Entre los solistas destacan los pianistas Javier Perianes, Haochen Zang, Shai Wosner y Benedetto Lupo; la violinista Leila Josefowicz; los chelista Pablo Ferrández y Adolfo Gutiérrez Arenas, y el guitarrista Pablo Sainz Villegas.

La temporada de abono se inaugurará en el Teatro Jovellanos y en el Auditorio Príncipe Felipe los días 5 y 6 de octubre con Carmina Burana. Dirigida por el maestro Milanov, contará como solistas con la soprano Ana Nebot, el tenor David Alegret, el barítono Hugh Russell, y el Coro de la Fundación Princesa de Asturias. El titular de la OSPA también llevará la batuta en otros siete programas de abono, en los conciertos que se celebrarán por distintas localidades asturianas y en la programación didáctica.

La programación combinará una visión general del periodo clásico (Bach y Mozart) y de la época romántica (Schubert, Mendelssohn o Brahms) con repertorios y estrenos. También habrá una parte centrada en compositores rusos (Korsakov o Shostakovich) y otr adedicada a compositores del siglo XX como Britten, Hindemith o Bartok. Por último, se interpretarán piezas del repertorio actual de compositores como Israel López Estelche o el asturiano Gabriel Ordás.

En lo que respecta a la temporada de ópera, la orquesta vuelve a participar. Lo hará en tres títulos: 'Sigfrido', de Wagner, bajo la dirección musical de Guillermo García Calvo; 'L'elisir d'amore', de Donizetti, dirigida por Óliver Díaz; y 'Pelleas et Melisande', de Debussy, dirigida por Yves Abel.

Domínguez ha explicado que se prevé un aumento del número de actuaciones que la orquesta ofrece, como viene siendo habitual, de forma extraordinaria en diferentes localidades de la geografía asturiana.

BANDAS SONORAS EN VIVO

Se mantiene el 'B.S.(O) En Vivo', que une proyecciones de filmes clásicos de la historia del cine con la interpretación de sus bandas sonoras originales en directo o con propuestas musicales alternativas igualmente en vivo, especialmente para el cine de los orígenes. El 13 de octubre, el Teatro de la Laboral acogerá el pre-estreno de la banda sonora de 'El secreto de Marrowbone', de Sergio G. Sánchez, concierto dirigido por el compositor Fernando Velázquez.

El 15 de diciembre, la OSPA volverá a Laboral Cineteca con la música que Ivan Fedele compuso en 1995 para 'La caída de la casa Usher', de Jean Epstein (1928). Dirigirá el concierto el maestro José Ramón Encinar, con la participación de la mezzo Lola Casariego.

OSPA DIDÁCTICA Y SOCIAL

Distintos programas de carácter didáctico, pedagógico y social que tienen como primer fin acercar la música clásica a los más jóvenes y al público no habitual de las salas de conciertos. Comprende, entre otros, el programa 'Link Up!' y los conciertos sociales de las agrupaciones de cámara de la orquesta. A lo largo del año, además, la orquesta visitará distintas localidades asturianas de la mano de los maestros Rossen Milanov y Perry So.

Link Up! - En 2018 continuaremos con este programa educativo diseñado por el prestigioso Carnegie Hall de Nueva York y que estrenamos en Europa en 2013. En las anteriores ediciones han participado en estos conciertos casi 30.000 alumnos asturianos.