La Orquesta Filarmónica de Viena y Daniel Barenboim inauguran la 72 edición del festival Primavera de Praga

Etiquetas

El director y pianista Daniel Barenboim, al frente de la Orquesta Filarmónica de Viena, se encargará del concierto que dará comienzo a la 72ª edición del festival Primavera de Praga, un evento que tendrá lugar entre el 12 de mayo y el 2 de junio.

El festival, ideado por el director de orquesta Rafael Kubelík, contará este año con 45 conciertos y la presencia de artistas como el violinista Maxim Vengerov y el pianista Alexander Lonquich, así como directores de orquesta como William Christie y Krysztof Penderecki.

Además, algunas agrupaciones internacionales pasarán por esta cita, como la Toronto Symphony Orchestra, la Orchestra of the Age of Enlightenment y la Orchestre de Paris. También, la edición de este año contará con la presencia de la 'estrella' de la ópera contemporánea, Diana Damrau, en el concierto Belcanto Drammatico que mostrará una selección de arias de las óperas más famosas del siglo XIX.

Con respecto a los artistas españoles, serán cuatro las agrupaciones que pongan melodías españolas: Rocío Márquez con 'Lorca' (14 de mayo); Universo Zapico (29 de mayo); EntreQuatre Guitar Quartet (22 de mayo) y finalmente el conjunto Forma Antiqva (30 de mayo).

En cuanto a las orquestas checas que se presentarán, se encuentran la Orquesta Filarmónica Checa con el director Kristjan Järvi y Lukás Vondrácek y también la Orquesta Sinfónica de Praga FOK con los dos directores Lukasz Borowicz y Johnathon Heyward.

Además, el público de esta edición del festival podrá asistir al estreno mundial de dos obras: 'Sólo queda una canción', la nueva composición de Petr Wajsar a cargo de la Orquesta Berg, y 'Circulation' de Jan Trojan. Asimismo, en esta cita se recordarán los 450 años del nacimiento del compositor Claudio Monteverdí con un concierto por el conjunto italiano La Compagnia del Madrigale.