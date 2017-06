Terry Oldfield y Carlos Garo, en concierto en Valladolid el 17 de noviembre

Etiquetas

Presentan su trabajo conjunto 'Sky Dancer'

El compositor inglés Terry Oldfield ofrecerá junto al músico español Carlos Garo un concierto el próximo 17 de noviembre en la Sala Porta Caeli para presentar el disco 'Sky Dancer' compuesto por ambos artistas.

La gira devolverá a Carlos Garo y Terry Oldfield al punto de origen de su prolífica relación artística, que se inició en mayo de 2016, durante la última visita de Oldfield a España, en la que compartió escenario con Carlos Garo.

"Estoy encantado de volver a España, porque es un país en el que el género New Age está cogiendo mucho impulso", afirma Terry Oldfield. "En Sky Dancer, la música de Carlos dialoga en armonía con la mía y nos habla de la importancia de conectarse con el universo, con la naturaleza, con la persona que tenemos al lado, sin dejar que la tecnología nos dicte el paso", afirma Terry Oldfield.

Recién salido del horno en mayo, 'Sky Dancer' ha batido todos los récords del género chill out en España y se estrenó situándose en el top100 de discos más vendidos en iTunes, por encima de estrellas pop como Adele, Alejandro Sanz y Pablo Alborán.

'Sky Dancer' es un disco artesano, autoproducido y experimental que se ha compuesto a una distancia de 17.000 kilómetros, los que separan el estudio de Carlos Garo en Almorox (Toledo) y de Oldfield, en Australia.

Pese a este obstáculo, la compenetración musical de los dos compositores y el impulso creativo generado les llevó a crear más de un centenar de maquetas que tuvieron que filtrar hasta encontrar la esencia del disco, formado por siete temas personales y que mezclan los sonidos espirituales del New Age con las últimas corrientes del rock y el dance.

"Admiro la fortaleza y la enorme capacidad de trabajo de Terry. Creo que los dos hemos empujado al otro para alcanzar el límite de nuestras posibilidades y ahora tengo ganas de mostrar en España la evolución que he vivido como artista", confiesa Carlos Garo.

El primer tema de 'Sky Dancer', que ha adoptado el nombre del disco, es una declaración de intenciones: los solos de guitarra y de flauta cobran vida y dialogan como si encarnaran la personalidad de Garo y Oldfield, respectivamente.

También sobresalen 'Celtic Galaxy', un guiño a los primeros pinitos musicales de Garo, ya que lo compuso cuando solo tenía 14 años, y 'Dance in the Void', una reinterpretación del tema que los hermanos Terry y Mike Oldfield crearon en 2012 para el disco 'Journey into Space'.

Pero la carta de presentación del álbum es 'Reach out', el single que ha empezado a triunfar en radios e Internet y hace un llamamiento público a reconectarnos con nosotros mismos y la naturaleza.

Todos estos y otros temas formarán parte del tour por España que Terry Oldfield y Carlos Garo realizarán el próximo mes de noviembre.