Marina Heredia y Luis García Montero inauguran este lunes 'Diálogos de flamenco y literatura' en Santa Clara

La cantaora granadina Marina Heredia y el escritor y profesor universitario Luis García Montero inauguran este lunes 5 de junio un nueva edición de 'Diálogos de flamenco y literatura', encuentros que se desarrollarán durante tres semanas cada lunes a las 21,00 horas en el Espacio Santa Clara. Este ciclo forma parte de la programación que elabora la Bienal de Flamenco denominada Bienal 365.

Tras Heredia y García Montero, esta iniciativa propone una segunda cita el 12 de junio con la bailaora y coreógrafa María Pagés y la periodista y traductora Pilar del Río. El último encuentro tendrá lugar el lunes 19 de junio y contará con la presencia de dos enamorados de la guitarra flamenca como son Paco Cepero y el escritor Felipe Benítez Reyes.

La entrada para todos estos actos de 'Diálogos de flamenco y literatura', un proyecto que surge de la colaboración entre la Bienal y la Fundación José Manuel Lara, y que cuenta además con el apoyo de la Casa de los Poetas y las Letras, darán comienzo a las 21,00 horas y es libre hasta completar aforo.

Marina Heredia, hija del cantaor Jaime el Parrón, de quien toma la afición por el flamenco, se inicia ya de niña en el cante y pronto empieza a colaborar con Miguel Ángel Cortés, La China, María Pagés, etcétera. Su larga trayectoria profesional la ha llevado a escenarios de todo el mundo encontrando siempre el respaldo de su público.

Luis García Montero, por su parte, es poeta y catedrático de Literatura Española en la Universidad de Granada. Autor de once poemarios entre los que cabe destacar 'El jardín extranjero' (Premio Adonais, 1983), 'Diario cómplice' (1987), 'Las flores del frío', 'Habitaciones separadas' (Premio Loewe y Premio Nacional de Literatura, 1994) o 'La intimidad de la serpiente' (Premio de la Crítica, 2003).

Como novelista ha escrito 'Mañana no será lo que Dios quiera' (Libro del Año por el Gremio de Libreros de Madrid, 2009), 'No me cuentes tu vida' y 'Alguien dice tu nombre'. Colabora habitualmente en medios de prensa, radio y televisión. Está considerado como uno de los poetas más importantes del panorama literario actual.