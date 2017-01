Seleccionados los semifinalistas del Concurso de Bandas Emergentes de Porcuna entre los 248 trabajos recibidos

Etiquetas

El Concurso de Bandas Emergentes (CBE) Ciudad de Porcuna (Jaén) ya tiene sus ocho semifinalistas, elegidos de entre los 248 grupos que se han presentado a la vigésima edición de este certamen que organiza el Ayuntamiento con la colaboración de la Asociación Juvenil Miaque.

En concreto, J.J. Sprondel (Málaga), Cristosaurio (Madrid), The Niftys (Albacete), Santísima (Cádiz), La Maruja y otras hierbas (Málaga), The Psycodelicats (Sevilla), Emisora Clandestina (Lanzarote) y Jambalaya (Huelva) se disputarán pasar a la final que tendrá lugar en el marco del MiaqueFest 2017.

"Ha habido una mucha repercusión y hemos recibido trabajos de prácticamente toda la geografía española, aunque sobresalen Madrid y Barcelona. También hay muchas bandas andaluzas así como de las islas, Mallorca, Tenerife, Las Palmas, Lanzarote..., y lugares como Albacete, Bilbao, Galicia, Zaragoza", han explicado a Europa Press desde la Asociación Miaque.

Han destacado, además, la calidad de los trabajos, "cada vez mas profesionales", y la variedad de géneros con propuestas que han ido desde el indie o el pop al rock, muy presente a través de diferentes estilos, como rock duro, rockabilly o con influencias británicas.

En este sentido, desde Miaque han aludido a la complicada labor que han tenido en la fase de audición para seleccionar a los semifinalistas, que entre febrero y abril actuarán en Porcuna en cuatro conciertos dobles. El público asistente dará a cada uno una nota del uno al diez. Estas votaciones supondrán el 40 por ciento de la puntuación total, mientras que el 60 por ciento restante corresponderá a la otorgada por el jurado.

J.J. Sprondel y Cristosaurio serán los protagonistas de la primera semifinal el 4 de febrero en el Pub Titín, mientras que The Niftys y Santísima actuarán el 4 de Marzo en el Pub Rubio. El 25 de marzo será el turno de La Maruja y otras hierbas y The Psycodelicats y la última semifinal será el 8 de abril con Emisora Clandestina y Jambalaya; en ambos casos en lugares todavía por determinar.

Junto a estas bandas, la organización ha seleccionado un amplio abanico de suplentes a los que recurrir en caso de cualquier incidencia: Violet Carson, Lemon Parade, Ingravito, Conejo, Tucan, Space Taxi, The Cuits, Veliriam, Circinus, Bleeding Rock, Paradise Key y PonteForte.

El Concurso de Bandas Emergentes Ciudad de Porcuna alcanza este año su vigésima edición con fuerza renovada pero sin perder la esencia que lo ha situado como un "referente" en Andalucía para las formaciones que están abriéndose camino.

Las principales novedades llegan con el aumento de la dotación del primer premio hasta los 1.000 euros --el segundo y el tercero recibirán 600 y 400 euros, respectivamente-- y con la propia denominación del certamen, antes llamado concurso de maquetas. Lo que sí permanece es el alma que en los últimos años han hecho de él "uno de los concursos musicales de mayor nivel" de la comunidad andaluza.

De hecho, por él han pasado bandas de la talla de Guadalupe Plata, Jammin Dose, Nacional Cuarta, La Barca de Sua, Trathucada, Supersanwich, Jarrillo'lata, La Inesperada Sol Dual, Lokole, Boss and Over, Los News, The Royal Flash o los ganadores de 2016, los alicantinos El Kamión de la Basura.