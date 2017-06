Irene Grau gana el V Premio Mardel con una obra que sigue los pasos de represaliados judíos y republicanos

Etiquetas

Los galardones, hasta ahora centrados en la pintura, se han ampliado en esta edición para abarcar todas las artes visuales

La artista valenciana Irene Grau se ha alzado con el galardón de los V Premios Mardel con '=', una instalación fotográfica que invita a los espectadores a recorrer la ruta que realizaron cientos de judíos en su huida de la persecución antisemita por la frontera francoespañola, atravesando a pie los Pirineos por un discreto collado entre Banyuls y Portbou; el mismo camino que hicieron en sentido contrario, republicanos españoles que escapaban el régimen franquista, tras la Guerra Civil.

La pieza se exhibe desde este viernes y hasta el 9 de julio en el Centre del Carme de València, junto a otras 21 obras seleccionadas en esta convocatoria de Premios Mardel -dirigida siempre a jóvenes artistas-, que en esta ocasión se ha abierto más allá de la pintura para abarcar todas las artes visuales y recoger propuestas que van desde los óleos a las instalaciones audiovisuales y fotográficas, obras sobre papel o técnicas mixtas.

Además de la ganadora del primer premio --que asciende este año de 4.000 a 5.000 euros--, se han concedido tres accésits a las obras 'FOUR ATTEMPTS' del madrileño, Ian Waelder; la vídeo-instalación del valenciano, Toni Signes 'En realitat no ens importa'; y el óleo de la también valenciana, Ana Císcar, titulado 'All she'd said was that she wanted to write fictions'.

Así lo han anunciado este viernes el director del Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana, José Luis Pérez Pont, acompañado por los coleccionistas Juan Manuel del Pino López y Amparo Martínez i Soler, y artistas.

La obra ganadora de Irene Grau incluye una pila de mapas que los espectadores pueden llevarse para realizar la ruta, es mucho más de lo que se puede ver en el Centre del Carme ya que la artista ha recuperado el trazado de una ruta histórica (150 marcas negras realizadas con un pincel que señalan hoy esa ruta entre Banyuls y Portbou).

De este modo deja suficientes pistas para que los espectadores reconstruyan el camino y se orienten en su propia percepción, pues según ha explicado la propia autora, "la obra es sólo lo que resta de una experiencia más amplia que va más allá de un paisaje recorrido".

Grau ha recordado que la activista y escritora Lisa Fittko guió a muchos judíos por este collado, uno de ellos el filósofo Walter Benjamin. Fittko seguía la misma ruta realizada en 1939 realizó en sentido contrario la división del general Enrique Líster durante la retirada del ejército republicano, un camino que había sido a su vez un antiguo sendero de contrabandistas.

En cuanto a los accésits, la vídeo-instalación del valenciano Toni Signes 'En realitat no ens importa' se sirve del discurso que el Rey Felipe VI ofreció en la Noche Buena de 2016 para "analizar discursos vacíos de contenidos", ha apuntado el artista.

En ese análisis utiliza recursos de alteración del mensaje, parodia y desestabilización del contenido, y separa las palabras utilizadas por el monarca alfabéticamente, mientras en otra pantalla recoge únicamente sus silencios.

Otro de los accésits, el óleo de la también valenciana, Ana Císcar, titulado 'All she'd said was that she wanted to write fictions' se interesa también por el tema de la comunicación. En su caso, ha explicado, se sirve de imágenes publicadas en prensa antigua, fundamentalmente americana, para ahondar en la idea de que "la prensa más que una herramienta de información fiel es más bien un generador de relatos". Según Císcar, "la ficción es inherente a cualquier relato o historia que se cuente".

Por su parte 'FOUR ATTEMPTS' del madrileño Ian Waelder se ha llevado también en un accésit con un políptico de cuatro impresiones láser pegadas con cola sobre pared muestra cuatro intentos de hacer una buena foto durante un paseo nocturno por la ciudad.

La exposición exhibe también los trabajos de Marcos Covelo, Irene Mohedano, Manuel Blázquez, David Ferrando, Álex Marco, Ian Waelder, Elena Urucatu, Toni Signes, Juan Baraja, Francesc Ruiz, Joaquin Artime, Fuentesal & Arenillas, Guibert Rosales, Mar Guerrero, Agustin Serisuelo, Ana Císcar, Belén Rodríguez, Jose Luis Valverde, Viviana Silva, Llorenç Ugas y Sara Biassu.

En total, 22 obras de los 240 proyectos presentados, entre los que destaca la participación de artistas gallegos y catalanes además de los valencianos, aunque hay obras procedentes de todo el Estado español.

LA PLURALIDAD DEL ECOSISTEMA DEL ARTE

Este es el segundo año consecutivo que el Centre del Carme expone las obras de los Premios Mardel. "Hemos querido respaldar esta iniciativa en nuestra línea de apoyo al arte y a los jóvenes creadores", quien ha destacado que cómo va "subiendo nivel" de los proyectos presentados en cada edición.

Pérez Pont ha resaltado también la apertura de esta edición a todas las artes visuales para "recoger la pluralidad de lenguajes que se da en el ecosistema del arte ahora mismo y la realidad en la que se está trabajando con diferentes técnicas y lenguajes".

Mardel es un proyecto sin ánimo de lucro cuyo objetivo es ayudar a promocionar el arte como signo de un compromiso con la creación contemporánea desde la iniciativa privada y brindar apoyo a los jóvenes creadores.

El jurado de esta edición ha estado compuesto por Valentin Roma, director de La Virreina Centre de la Imatge de Barcelona; Belén Palanco, corresponsal de The Art Newspaper en España, colaboradora de Exit, Tendencias del Mercado del Arte, El Español y por el director del Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana, José Luis Pérez Pont.