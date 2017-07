El Castillo de Niebla presenta este sábado un Lope de Vega en estado puro con 'La judía de Toledo'

Etiquetas

Las tablas del escenario que preside el XXXIII Festival de Teatro y Danza Castillo de Niebla acogen este sábado el segundo de los espectáculos de la programación oficial de Niebla, 'La judía de Toledo', un drama político dirigido por Laila Ripoll en el que un Lope de Vega en estado puro presenta la historia de amor entre el rey Alfonso VIII y una joven judía.

La diputada de Cultura, Lourdes Garrido, acompañada por Federico Aguado y Mariano Llorente, actores del espectáculo, ha presentado esta obra que se representará este sábado, a partir de las 22,30 horas, en el Castillo de los Guzmán. Se trata de una importante coproducción de Micomicón, A priori gestión teatral y la Compañía Nacional de Teatro Clásico, bajo la dirección de Laila Ripoll.

Como ha señalado Garrido, "'La judía de Toledo' nos presenta un drama político, inspirado en una leyenda del siglo XIII según la que una joven judía conquista al joven rey Alfonso VIII, apartándolo de su familia y de sus obligaciones como gobernante".

Según informa la Diputación en un comunicado, Garrido se ha mostrado convencida de que "esta tragedia no dejará indiferente al público, y para recrear el ambiente social y político asfixiante de la obra, la directora nos la acerca en el tiempo a un pasado, por desgracia, no tan lejano de nuestro país".

Por su parte, el actor Federico Aguado, que protagoniza este drama de amor dando vida al rey Alfonso VIII, ha señalado que para él trabajar con Laila Ripoll, con la Compañía Nacional de Teatro Clásico y Micomicón "son de esos objetivos que te marcas en tu vida y que al final los cumples".

Aguado ha explicado que es la primera vez que se enfrenta a un protagonista de estas características y "representar a un rey con todo lo que ocurre durante la función ha sido una experiencia muy satisfactoria, muy dura y muy bonita, con mucha responsabilidad y mucho disfrute". Se trata de un personaje "muy rico, que descuida su reino por amor y deja de lado sus obligaciones de monarca", según ha comentado.

Para el actor protagonista, la obra, "que te hace pasar por muchos estados emocionales, de la risa al llanto, es una apuesta muy arriesgada de Laila Ripoll, no ambientada en la época en que la escribió Lope sino mucho más actual, y eso es lo que debemos hacer con los clásicos, darles una vuelta porque son totalmente atemporales y esa es la grandeza de las obras clásicas". Para Aguado, "lo que contaba Lope en su época no han cambiado nada, por desgracia somos bastantes parecidos y las personas no han cambiado tanto".

Por último, el actor Mariano Llorente ha apuntado que, si bien este texto no está entre las 10 o 15 obras maestras de Lope, tiene elementos muy interesantes que rescatar.

A su juicio, 'La judía de Toledo' es "un espectáculo inquietante, desconcertante e intenso en el que el espectador va a encontrar claras similitudes con cosas que por desgracia están pasando en nuestra época, de ahí que esta función haya sido tradicionalmente representada para criticar y censurar los malos gobiernos de los reyes, los despilfarros, etc".

'La judía de Toledo' fue estrenada el pasado ocho de marzo en el Teatro de la Comedia, sede de la Compañía Nacional de Teatro Clásico, y viene de estar el pasado 9 de julio en el Festival de Almagro. Tras Niebla, seguirá su periplo por otros importantes festivales como los de Olmedo u Olite.

Las entradas para asistir a 'La judía de Toledo', --y para el resto de espectáculos de la 33 edición del Festival--, pueden adquirirse en El Corte Inglés, en la página web de la Diputación http://bit.ly/2t9CyEq y en la taquilla del Castillo a partir de las 19,00 horas.