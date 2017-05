El III Festival de Teatro Regional 'Francisco Nieva' de San Clemente (Cuenca) comienza este viernes

Etiquetas

El III Festival de Teatro Regional 'Francisco Nieva', organizado por el Ayuntamiento de San Clemente (Cuenca) con la colaboración de Álbora Teatro y el respaldo económico de la Diputación Provincial, se celebrará desde este viernes, 5 de mayo, hasta el próximo 15 de mayo.

Una edición que se ha presentado en el salón de plenos del Palacio Provincial con la asistencia del presidente de la Diputación, Benjamín Prieto; la alcaldesa de San Clemente, Soledad Herrera; el diputado de Cultura, Francisco Javier Doménech; la directora del festival, Teresa Valeriano; y la concejal de Cultura sanclementina, Amparo Ortiz.

Prieto ha destacado la "fuerte" vinculación de la Diputación con el teatro, materializada en diversas líneas de ayudas, y, en especial, con el festival sanclementino, al que viene apoyándole desde un principio.

Igualmente, ha reseñado de esta cita con el teatro "la calidad de las obras, la gran implicación de los distintos colectivos del municipio y su contribución a dar a conocer no solo San Clemente, sino también el nombre de Cuenca".

Además, ha hecho un llamamiento a la ciudadanía para que se acerque estos días a San Clemente para disfrutar no solo de teatro, sino también del "amplio y completo" programa de actividades preparado con el fin de que este municipio conquense sea por unos días la capital del teatro aficionado de Castilla-La Mancha.

"TOTALMENTE CONSOLIDADO"

Por su parte, la alcaldesa de San Clemente no ha dudado en hablar de un festival "totalmente consolidado" después de dos ediciones, en lo que, según ha destacado, ha sido fundamental el apoyo de la Diputación desde sus inicios; algo que, según ha lamentado, no ha hecho la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, que ha vuelto a denegar su respaldo.

Herrera ha subrayado de esta tercera edición de festival el "gran número" de novedades incluidas, entre las que ha remarcado la creación de un galardón de carácter nacional, el Premio Especial Escenamateur, que ha recaído en el grupo extremeño Plétora Teatro con la obra 'Te quiero, eres perfecto, ya te cambiaré', de Jimmy Roberts y Joe DiPietro, que llevará a escena durante la clausura del festival el próximo 13 de mayo.

Un galardón que ha tenido una "excelente" acogida entre los grupos de teatro amateur del país, habiendo concursado más de una veintena de compañías, al igual que ha ocurrido con los premios regionales.

Además, tal y como ha señalado, este año se realizará por primera vez un desfile inaugural en torno a la comedia del arte, que tendrá lugar este viernes, 5 de mayo, a partir de las 18.00 horas, y en el que se ha implicado a toda la comunidad educativa, sumándose así a otros colectivos que han venido colaborando con el festival desde sus inicios. Es por ello que la primer edil ha considerado que "los sanclementinos han hecho suyo este festival", lo que, a su juicio, es el "mayor de los éxitos".

Pese a ese guiño al panorama nacional, la directora del festival, por su parte, ha insistido en el carácter regional de esta cita, siendo, sin lugar a dudas, "su auténtica razón de ser".

"EXCELENTE NIVEL DE LAS OBRAS"

"Un festival regional que no ha vuelto a defraudar, volviendo a destacar el excelente nivel de las obras teatrales que se han presentado este año en la categoría regional, lo que ha dificultado en gran medida la elección de las tres finalistas", ha agregado Herrera.

Las obras son 'A house is a home', basada en Agosto, de Tracy Letts, que llevará a escena este viernes, 5 de mayo, el grupo El Taular Teatro; 'Las criadas', de Jean Genet, que será representada este sábado, 6 de mayo, por el grupo Primer Acto Teatro; y la obra 'No hay ladrón que por bien no venga', de Darío Fo, que representará este domingo, 7 de mayo, el grupo conquense Abrakadabra Teatro.

Además, del 6 al 15 de mayo se ha preparado una oferta especial en restaurantes y pubs del municipio y un programa de actividades dirigido al público en general, que ocupará los lugares más emblemáticos de la localidad, con títeres para niños, visitas teatralizadas, teatro en la calle, recital poético-musical e, incluso, teatro musical, en este caso, a cargo de los alumnos del colegio Jerôme Lejeune, que representarán 'Grease'.

La gala final de los premios será el sábado, 13 de mayo, en el Auditorio Municipal, donde además de dar a conocer los ganadores de los tres premios de la categoría regional y disfrutar con la representación de la obra ganadora de la categoría nacional, se rendirá homenaje a la veterana actriz Gemma Cuervo, a la que se le ha otorgado el Premio Especial de las Artes Escénicas y que recogerá en persona, tal y como ha confirmado la alcaldesa.

Por lo tanto, habrá que esperar al día 13 para conocer quién se hace con el primero, segundo y tercer premio regional, dotados cada uno con 1.200 euros y trofeos, así como con el Premio Especial del Público 'Dramaturgo Rafael López de Haro' y los galardones a la Mejor Dirección, a la Mejor Escenografía, al Mejor Actor Protagonista, a la Mejor Actriz Protagonista y al Mejor Actor o Actriz de Reparto; todos ellos, dotados con trofeo.