Mario Vaquerizo confiesa que le gustaría pasar unos días dentro de la casa de GH VIP

Mario Vaquerizo y su mujer Alaska fueron dos de los que quisieron rendir homenaje a Lidia García, una de las fonoaudiólogas más conocida entre los artistas. Mario asistió el pasado domingo a un concierto ofrecido por Miguel Ríos, Ana Belén y Victor Manuel que se convirtió en una bonita reunión entre viejos amigos.

Antes de disfrutar del concierto 'Nuestro cuerpo, nuestra voz', el vocalista de Nancys Rubias compartió su opinión sobre la nueva edición de GH VIP.

CHANCE: ¿Qué tal la experiencia en el teatro?

Mario Vaquerizo: Muy bien, muy buena experiencia, hemos agotado las 15 funciones ultimas y volvemos en febrero, que como el 'Amor sigue en el aire' vamos a hacer cuatro funciones únicas para la semana del día de San Valentín con mi hermano Manuel Banderas y mi cuñada Bibiana, que les echo un montón de menos. Estoy muy contento, fue un reto, lo he intentado hacer lo mejor posible con mucho respeto y mucha disciplina, he intentado hacerlo de forma digna y me ha gustado, la gente se ha reido mucho.

CH: ¿Has tenido tiempo de ver un poco Gran Hermano VIP?

M.V: Sí, un poco pero no se que decirte.

CH: ¿Qué te ha parecido Toño? Ha batido el récord de nominaciones para expulsarle...

M.V: Eso es una democracia, si te sometes a una democracia te expones, le han votado pues ya esta. ¿Cómo se lo ha tomado él? No sé, bueno Toño, si te echan que no pasa nada, tú lo has hecho muy bien o no lo has hecho muy bien pero hay que saber afrontar las nominaciones. En el momento en el que vas allí sabes que te pueden nominar, le han nominado todos y la pobre señora Irma que no se aclaraba y la pobre Lamborghini, que ya le ha dicho que no está nominada pero sí está nominada, ya verás cuando se lo digan... Tú no sabes nada de Gran Hermano, es un concurso pero echo de menos a Belén, a Belen Esteban, de verdad, no es porque sea amiga es que ella sin ser consciente es un animal que capta la atención y a día de hoy ninguno de los concursantes de GH VIP me logra captar la atención que me captaba Belén, lo estoy siguiendo porque GH VIP me interesa pero GH normal no.

CH: ¿Tú entrarías?

M.V: No porque yo hablo mucho y me echarían pronto, me nominarían más que a Toño.

CH: ¿Favoritos?

M.V: Por afinidad y conocimiento la Blume y mi Aless Gibaja, que está demostrando que tiene una educación tan grande, es maravilloso, me gustaria que ganara Aless.

CH: ¿Y Terelu?

M.V: Terelu está de cocinera, salía hoy también.

CH: Pero le esta cogiendo el gustillo.

M.V: Pues si le apetece que se quede, a mí unos días si iría, más no porque si entrara al segundo día me hubieran echado, yo quiero ir a GH VIP.